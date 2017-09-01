غاسبرت وصل إلى بيروت لقيادة الجهاز الفني للأنصار on September 1, 2017

أعلنت اللجنة الاعلامية لنادي الأنصار الرياضي، في بيان، ان المدرب الألماني روبرت غاسبرت، وصل الى بيروت مساء اليوم، لتولي قيادة الجهاز الفني لنادي الأنصار خلفا للمدير الفني المستقيل اميل رستم، وكان في استقباله رئيس اللجنة الاعلامية في النادي عباس حسن.

وذكرت اللجنة بأن ادارة الأنصار كانت قد قبلت استقالة رستم “وشكرته على الجهود التي بذلها خلال فترة التحضير الأولى للفريق الأول، مثمنة موقفه، مشيرة الى أن المرحلة اقتضت اجراء هذا التغيير قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد في الخامس عشر من أيلول الحالي، علما بأن المباراة الأولى للفريق ستكون يوم 16 أيلول أمام فريق طرابلس”.

وأشارت إلى غاسبرت سيبدأ عمله من خلال المعسكر الاعدادي للفريق في البقاع، في الفترة الممتدة من الاثنين المقبل ولغاية الأحد في 10 أيلول الجاري “على أن يخوض الفريق مبارتين تم تنسيقهما سلفا”.

ووزعت نبذة غاسبرت، لفتت فيها إلى انه “بدأ حياته مدربا لأندية عدة في المانيا، وهو عمل مساعدا للمدرب واللاعب الدولي الألماني السابق بيار ليتبارسكي في فرق عدة، كما عمل مساعدا لمدرب كوريا الجنوبية في العام 2004 الى أن انتقل لتدريب نادي العهد في المرة الأولى عام 2007 ومن ثم في العام 2016 وأحرز معه ألقاب عدة وأوصل الفريق إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي في الموسم الماضي، ثم انتقل إلى المحرق البحريني وقاده في الدوري المحلي وكأس الاتحاد الآسيوي”.

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