بالصورة فريق هولاندا يتمشى في “الشانزيليزيه” قبل القمة النارية مع فرنسا فى تصفيات كأس العالم on August 31, 2017

رصدت كاميرا ال “سيدر نيوز” لاعبين من المنتخب الهولندي في شوارع باريس يلتقطون الصور مع الجمهور في وقت يخوض المنتخب اختباراً صعباً فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الخميس عندما يحل ضيفاً على فرنسا بالعاصمة الفرنسية “باريس”، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الاولى فى التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال 2018 فى روسيا.

وتواجه هولندا خطر الغياب عن المشاركة فى النسخة القادمة من بطولة كأس العالم، حيث تحتل المركز الثالث فى مجموعتها بفارق ثلاث نقاط عن السويد “المتصدرة” وفرنسا “الثانية”.

ويتسلح المنتخب الهولندى فى مباراة اليوم بالمهاجم روبن فان بيرسى صاحب الـ34 عاماً والذى يعود للمشاركة مع منتخب بلاده للمرة الاولى منذ 2015. holland paris.

وضمت قائمة المنتخب الهولندي لمباراة اليوم كلا من، ياسبر سيليسن (برشلونة الإسباني)، مارتن ستيكيلينبرج (إيفرتون الإنجليزي)، جيروين زويل (إيندهوفن) في حراسة المرمى، للدفاع: نايثن اكى (بورنموث الإنجليزي)، دالى بليند (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، ويسلى هويدت (ساوثمبتون الإنجليزي)، جويل فيلتمان وماتييس دى ليجت (أياكس)، كريم رقيق (هرتا برلين الألماني)، تيتى (ليون الفرنسي)، ستيفان دى فريى (لاتسيو الإيطالي).

للوسط: دونى فان بيك (أياكس)، ماركو فان جينكل (إيندهوفن)، فيلهينا (فيينورد)، كاسبر بروبر (برايتون)، ويسلى شنايدر (نيس الفرنسي)، كيفن ستروتمان (روما الإيطالي)، جورجينيو فيينالدوم (ليفربول الإنجليزي)

للهجوم: ممفيس ديباى (ليون الفرنسي)، باش دوست (سبورتينج لشبونة البرتغالي)، فنسنت يانسن (توتنهام الإنجليزي)، روبن فان بيرسى (فنربخشه التركي)، كوينسى برومس (سبارتاك موسكو)، آريين روبن (بايرن ميونخ الألماني).

فى حين يواجه المنتخب الفرنسى العديد من الغيابات فى مباراة اليوم مثل رافاييل فاران مدافع ريال مدريد الاسبانى وبنجامين ميندى لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى وجبريل سيديبيه لاعب موناكو بسبب الإصابة، فيما قرر ديدييه ديشامب المدير الفنى لمنتخب “الديوك” إستبعاد عثمان ديمبلي المنتقل حديثاً لنادى برشلونة الاسباني قادماً من بوروسيا دورتموند الألمانى نتيجة إبتعاده عن المشاركة في المباريات منذ فترة ليست بالقصيرة، وستكون الأضواء مسلطة على مبابى القريب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو.

وينص نظام التصفيات الاوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم، على صعود المنتخبات أصحاب المراكز الاولى إلى المونديال مباشرة بينما سيكون على أفضل ثمانية منتخبات حلت ثانية بين المجموعات التسع خوض ملحق فاصل لحسم البطاقات الأربع المتبقية. holland paris

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