حفل توزيع شهادات ورشة عمل للتوعية على السياسة الشبابية on August 31, 2017

في إطار مشروع “الدعم التقني لتعزيز التنمية الشبابية في لبنان” (#سياسات_شبابية) الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذهالمجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، أقامت وزارة الشباب والرياضة حفل توزيع شهادات لخمسة عشرموظفا” شاركوا في ورشة عمل للتوعية على السياسة الشبابية التي أقرّها مجلس الوزراء في عام 2012.

وشارك في الحفل مستشارو وزير الشباب والرياضة ورئيس دائرة الشباب في الوزارة بالإضافة إلى الشركاء في المشروع.

وقد نوقشت خلال الحفل أبرز نتائج ورشة العمل ومداولاتها وخصوصاًما يتعلق بنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي يواجهها موظفو الوزارة من أجل تفعيل السياسة الشبابية الوطنية وتحديدا” أثناء التشبيك مع المنظمات غير الحكومية المسجلة في الوزارة.

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