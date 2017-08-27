منتخب كرة القدم تحت 19 سنة يتعادل في مباراته الثانية في تركيا on August 27, 2017

تعادل منتخب لبنان لكرة القدم تحت 19 سنة بنتيجة 1- 1، مع فريق كوغالي بيرليك سبور تحت 23 سنة، وهو احد أندية الدرجة الثانية في تركيا، وذلك ضمن معسكره الاعدادي في مدينة ازميت التركية، وسجل هدف منتخب لبنان الوحيد هادي غندور.

المنتخب، وبحسب الجهاز الفني، خرج بكثير من الإيجابيات من اللقاء فهو “اولا لعب مع فريق يتفوق عليه من حيث العمر والخبرة وفارق اللياقة البدنية، كما أنه كسر عامل الخوف الذي ظهر على لاعبيه في المباراة الأولى امام الغرافة القطري”.

وأكد مدرب المنتخب بلال فيلفل ان اللقاء “ساهم بكسر حاجز الخوف عند اللاعبين ومقارعة الفريق المنافس بدنيا، والأهم من كل ذلك تطبيق الخطط التي وضعها الجهاز الفني على الصعيدين الفني والمهاري”.

التعليقات