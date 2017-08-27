روجيه فغالي أحرز لقبه ال13 في رالي لبنان الدولي on August 27, 2017

أحرز السائق اللبناني روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر على سكودا فابيا ار5، لقب رالي لبنان الدولي الـ 40 الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واحتل اللبناني جيلبير بنوت وملاحه الفرنسي مكسيم فيلمو على السيارة من الطراز نفسه المركز الثاني، ليصعد إلى منصة تتويج رالي لبنان للمرة الثالثة في مسيرته، ورودولف اسمر وزياد شهاب على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 المركز الثالث والأول بين سيارات المجموعة “ن”.

بلغت المسافة الاجمالية للرالي،الذي شاركت فيه 32 سيارة اجتازت منها 18 خط النهاية من دون مشاكل، 672.75 كلم منها 206.30 كلم مراحل خاصة للسرعة وعددها 11. وشهد جمهور غفير المراحل الخاصة الأربع للسرعة التي أقيمت اليوم في المتن.

وبذلك، أحرز روجيه فغالي لقبه الثالث عشر (رقم قياسي) في رالي لبنان الذي يصفه النقاد بـ”نجمة” راليات بطولة الشرق الأوسط على الأصعدة كافة. كما أضاف إلى سجله اللقب الـ 13 في البطولة المحلية للراليات بعدما حافظ على صدارة الترتيب العام للسائقين.

وبعدما تصدر القطري ناصر صالح العطيه وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل على فورد فييستا ار 5، الترتيب بعد المرحلة الاستعراضية، خطف روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر الترتيب العام منذ المرحلة الثانية الخاصة للسرعة عندما تساوى بالتوقيت الإجمالي مع شقيقه عبدو (10,38,1 د.) قبل أن يتصدر “دادو” مع نهاية المرحلة الثالثة بفارق 3,2 ثوان عن شقيقه الأكبر روجيه، الذي استعاد زمام الأمور وصدارة الترتيب العام حتى انتهاء الرالي.

وفي تفاصيل اليوم الثالث والأخير حافظ فغالي وملاحه على الصدارة وغاب عبدو فغالي وملاحه مارك حداد عن خط الانطلاق. وأيقن روجيه فغالي انه بات على قاب قوسين أو أدنى من احراز اللقب فاتبع استراتيجية التروي في مراحل اليوم، خاصة مع تأخر القطري ناصر العطية أمس والذي تابع مشاركته في الرالي وفق نظام الـ”الرالي2″ الذي يبقيه في المنافسات من دون ان يبقيه في دائرة الصراع على لقب رالي لبنان، لينافس على لقب بطولة الشرق الأوسط الساعي للفوز به للمرة الـ 13 في مسيرته بانتظار نهاية رالي شيراز إيران، بعد تبدد حلم احراز لقب الرالي الوحيد الذي ما زال عصيا عليه: رالي لبنان.

وفي المرحلة الثامنة سجل العطية اسرع وقت ليرد فغالي في المرحلة التاسعة مسجلا أفضل وقت، ليعود العطية باسرع وقت في العاشرة والحادية عشرة مع تحليق فغالي في الصدارة بفارق ست دقائق عن وصيفه جيلبير بنوت، وفي وقت كان العطية يحتل المركز السادس في الترتيب العام النهائي.

وحل رابعا الشاب باتريك نجيم مع ملاحه شربل كنعان (سيتروين دي أس3 آر سي3) ليحتل صدارة سيارات الدفع الأمامي، محرزا لقب بطولة لبنان للراليات للدفع الامامي بعد لقب تسلق الهضبة في “دوبليه” للعام الثاني على التوالي.

وعلى صعيد بطولة الشرق الأوسط للراليات، حسم السائق الكويتي مشاري الظفيري لقب سيارات المجموعة “ن” أو الـ “أم إي آر سي2″، للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما وصل في المركز الـ 13 في الترتيب العام.

النتائج النهائية

وفي ما يلي النتائج غير الرسمية لأول عشرة سائقين مع انتهاء رالي لبنان الدولي:

1- روجيه فغالي وجوزيف مطر على سكودا فابيا أر 5: 2.01.33 ساعة.

2- جيلبير بنوت ومكسيم فيلمو (فرنسي) على سكودا فابيا أر5: 2.07.33 س.

3- رودولف اسمر وزياد شهاب على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10: 2.11.41 س.

4- باتريك نجيم وشربل كنعان على سيتروان دي اس 3: 2.14.04 س.

5- نديم حلبي وروني بو عبدو على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9: 2.15.06 س.

6- ناصر صالح العطية وماتيو بوميل (فرنسا): 2.17.24 س.

7- ادي ابو كرم وجوزيف كميد على هيونداي اي 20 ار 5:2.17.41 س.

8- نبيل عبدالحق وسامر صفير على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10: 2.17.52 س.

9- ايلي نعمة وشادي بيروتي على رينو كليو ار 3: 2.19.09 س.

10- ماتياس نجيم وبودب ابي نادر على بيجو 208 :2.24.17 س.

وأحرز روجيه فغالي مع ملاحه جوزيف مطر كأس المركز الأول وكأس “أولينز” لأفضل قفزة، المقدمة من جورج معوض (وصلت قفزة روجيه 24 مترا)، وكأس فئة الـ “آر سي2”. ونال رودولف أسمر مع ملاحه زياد شهاب كأس فئة الـ “آر سي2/ ن4” وكأس سيارات المجموعة “ن” في الشرق الأوسط. ونال باتريك نجيم مع ملاحه شربل كنعان كأس فئة الـ “أر سي3”. كما حصل باتريك على كأس السائق الناشئ وكأس المركز الأول للسائقين الناشئين في الشرق الأوسط، وكأس المركز الأول لسيارات الدفع الأمامي في الشرق الأوسط. كمال نال ملاحه شربل كنعان كأس الملاحين لسيارات الدفع الأمامي للشرق الأوسط.

وحصل ماتياس نجيم مع ملاحه بودي أبي نادر على كأس الـ “آر سي4″، وأبي نادر كأس الملاح الناشىء.

ونال القطري ناصر صالح العطية مع ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل كأس أفضل فريق أجنبي. وهنري مسعد مع ملاحه مارك رييس كأس فئة الـ “آر سي5″، ونبيل عبد الحق وملاحه سامر صفير كأس التصنيف.

حفل التتويج

وبعد ظهر اليوم، أقيم حفل التتويج في مقر النادي المنظم في الكسليك، في حضور جمهور كبير تقدمه وزير السياحة افيديس كيدانيان ممثلا رئيس الجمهورية، رئيس النادي المنظم الشيخ فؤاد الخازن ونائبه نبيل كرم وأمين السر العام كميل اده، منسق الاتحاد الدولي للسيارات ال”فيا” في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عماد لحود، عضو مجلس ادارة النادي نسيب حداد والمدير العام للنادي المنظم شربل جرجس، مدير اللجنة الرياضية الوطنية سليمان خطار (سولي)، رئيس مصلحة رياضة السيارات كابي كريكر، رئيس اللجنة المنظمة فادي عون، مدير السباق عصام حتي ونائبه المحامي زياد جاموس، واركان الاتحاد الدولي ومسؤولو الشركات الراعية.

ثم عقد السائقون الفائزون مؤتمر صحافيا، في قاعة الصحافة الكائنة في مقر النادي المنظم في الكسليك، تحدثوا فيه عن تجربتهم في الرالي.

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