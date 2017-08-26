ميسي مدريدي! كيف رحّب الحساب الرسمي للنادي الملكي بانتقال نجم برشلونة إلى صفوفه ثم حذف تغريدته؟ on August 26, 2017

نشر نادي ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي على تويتر، صباح السبت 26 أغسطس/آب، تغريدات غريبة فاجأت جميع متابعيه، بعد إعلانه فيها بيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وضم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

إحدى التغريدات رحبت باللاعب الأرجنتيني بأكثر من لغة، لكن الغريب فيها والذي دفع المتابعين للشك من هوية مطلقها، إرفاقها بفيديو لهدفه الأخير بملعب سانتياغو برنابيو، الذي احتفل به بطريقة لافتة، بعدما خلع قميصه وأشار إلى اسمه أمام الجمهور.

حساب النادي الملكي بدأ بإزالة التغريدات في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، إذ تبين أن الحساب قد تعرض للاختراق بنسختيه الإنكليزية والإسبانية من قبل مجموعة قراصنة.

القراصنة عرفوا عن أنفسهم باسم OurMine، وأن اختراقهم لحساب النادي كان لتبيين مدى ضعفه أمنياً، مقدمين بذلك عرضاً لحماية حساب الفريق من القرصنة مستقبلاً.

يشار إلى أن OurMine قد اخترقت حساب برشلونة، في الأسبوع الماضي، وأعلنت تعاقد النادي الكتالوني مع اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يستعيد النادي السيطرة على الحساب ويحذف التغريدات.

رواد الشبكات الاجتماعية من أنصار الغريمين التقليديين تفاعلوا مع الحدث، بعد مطالبة القراصنة بنشر هاشتاغ #RealMadridHack، ليبدي الجمهور رأيه في الصفقة، ولعل أطرف التغريدات تلك التي تكهنت بوقوف المدافع الإسباني جيرارد بيكيه وراء الاختراق، بحكم أنه أنشط لاعبي برشلونة على تويتر.

جدير بالذكر أن ميسي وافق على تجديد عقده مع النادي الكاتالوني حتى 2021، إلا أن توقيع العقد لن يتم حتى الآن.

وفي حال قرر اللاعب الرحيل عن برشلونة، سيكون ريال مدريد آخر الوجهات له بالنظر إلى العداء التاريخي بين الناديين.

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