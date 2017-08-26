روجيه فغالي تصدر ترتيب رالي لبنان الدولي بعد خروج العطية on August 26, 2017

تصدر روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر على سكودا فابيا ار 5، الترتيب العام بعد انتهاء اليوم الثاني لرالي لبنان الدولي ال40، الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي يختتم غدا الأحد. واحتل عبدو فغالي وملاحه مارك حداد على السيارة من الطراز عينه، المركز الثاني بفارق 3 دقائق و23 ثانية، وجيلبير بنوت وملاحه الفرنسي مكسيم فيلمو على السيارة من الطراز نفسه المركز الثالث بفارق 3 دقائق و34 ثانية عن الأول، في تفوق واضح لسيارات السكودا.

وتشارك 32 سيارة في السباق الذي يندرج في اطار الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الجاري، وتبلغ مسافته الاجمالية 672.75 كيلومترا منها 206.30 كلم مراحل خاصة للسرعة وعددها 11. وشهد جمهور غفير المراحل الخاصة الست للسرعة التي اقيمت اليوم، وانتشر على المراحل في جبيل والبترون.

وبعدما تصدر القطري ناصر صالح العطيه وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل على فورد فييستا ار 5 الترتيب بعد المرحلة الاستعراضية التي اقيمت الجمعة، تصدر روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر على سكودا فابيا ار 5 الترتيب العام بعد انتهاء اليوم الثاني السبت حيث اقيمت ست مراحل خاصة للسرعة في ظل طقس صيفي حار مشمس. روجيه فغالي سجل افضل وقت في المرحلة الخاصة الثانية والرابعة والخامسة والسادسة بينما سجل شقيقه الاصغر عبدو افضل وقت في المرحلة الخاصة الثالثة والسابعة. والبارز في اليوم الثاني خروج العطية من المنافسة من المرحلة السادسة بينما تراجع وقت عبدو فغالي بعد تأخره لعدة دقائق في المرحلة عينها بسبب ثقب في احد اطاراته لكنه نجح في التعويض ليحتل المركز الثاني بعد شقيقه.

اذا تصدر روجيه فغالي الترتيب العام بعد انتهاء اليوم الثاني وخلفه عبدو فجيلبير بنوت بانتظار منافسات اليوم الأخير الأحد حيث ستقام 4 مراحل خاصة للسرعة. وفي المجموعة “ن” تصدر رودولف الأسمر الترتيب. وفي فئة الدفع الامامي احتل باتريك نجيم المركز الاول. ومع انطلاق 32 سيارة صباح السبت، اجتازت 19 منها خط نهاية اليوم الثاني بصورة طبيعية.

نتائج اليوم الثاني

وفي ما يلي النتائج غير الرسمية لأول عشرة سائقين مع انتهاء اليوم الثاني من المنافسات:

1- روجيه فغالي وجوزيف مطر على سكودا فابيا أر 5: 1.16.18 ساعة.

2- عبدو فغالي ومارك حداد على سكودا فابيا أر 5: 1.19.42 س.

3- جيلبير بنوت ومكسيم فيلمو (فرنسي) على سكودا فابيا أر5: 1.19.53 س.

4- رودولف اسمر وزياد شهاب على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10: 1.22.39 س.

5- نديم حلبي وروني بو عبدو على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9: 1.23.35 س.

6- باتريك نجيم وشربل كنعان على سيتروان دي اس 3: 1.24.23 س.

7- جوزيف هندي وفيكان كانليدجيان على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10: 1.25.06 س.



8- نسيب نصار وألان جر على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9: 1.26.25 س.9- هنري مسعد ورامي منعم على سيتروان دي اس 3: 1.27.16 س.10- نبيل عبد الحق وسامر صفير على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10: 1.27.25 س.

الأحد

هذا ويبدأ القسم الثاني من السباق الأحد بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة 8:05 صباحا من داخل مجمع فؤاد شهاب الرياضي. ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه أنطلياس، جل الديب، الجديدة، الفنار، عين سعادة وصولا إلى زندوقة.

* المرحلة الخاصة الثامنة للسرعة 16,85 كلم:

زندوقة- بعبدات: تنطلق هذه المرحلة من زندوقة بإتجاه القصيبة، الكنيسة، العربانية نزولا إلى الدليبه وصولا إلى الجسر صعودا إلى بعبدات. تقفل هذه الطريق من الساعة 7:40 ولغاية الساعة 10:40. ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه بعبدات حيث نقطة التزود بالوقود وتتابع باتجاه مار موسى، الدوار، بكفيا، حملايا وصولا إلى زبوغا.

* المرحلة الخاصة التاسعة للسرعة 20.14 كلم:

زبوغا – كفرتيه: تنطلق هذه المرحلة من مفترق زبوغا صعودا إلى زبوغا، كفرعقاب، عين القبو وصولا إلى طريق وادي الجماجم، صعودا إلى الشاوية، عين القبو، مشرع، وادي الكرم وصولا إلى كفرتيه نقطة الوصول. تقفل هذه الطريق من الساعة 8.43 ولغاية الساعة 11.43 ثم تتابع السيارات طريقها نزولا نحو كفردبيان، مستديرة عشقوت، نزولا باتجاه غوسطا وصولا إلى منطقة الخدمة في مجمع فؤاد شهاب- جونية. ينطلق الجزء الثاني من السباق الأحد بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة 12.26 من داخل موقف مجمع فؤاد شهاب الرياضي بإتجاه مرحلة زندوقة.

* المرحلة الخاصة العاشرة للسرعة 16,85 كلم:

زندوقة – بعبدات: تنطلق هذه المرحلة من زندوقة بإتجاه القصيبة، الكنيسة، العربانية نزولا إلى الدليبه وصولا إلى الجسر صعودا إلى بعبدات. تقفل هذه الطريق من الساعة 11.46 ولغاية الساعة 14.46، ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه بعبدات حيث نقطة التزود بالوقود، وتتابع باتجاه مار موسى، الدوار، بكفيا، حملايا وصولا إلى زبوغا.

* المرحلة الخاصة الحادية عشرة للسرعة 20.14 كلم:

زبوغا – كفرتيه: تنطلق هذه المرحلة من مفترق زبوغا صعودا إلى زبوغا، كفرعقاب، عين القبو وصولا إلى طريق وادي الجماجم، صعودا إلى الشاوية، عين القبو، مشرع، وادي الكرم وصولا إلى كفرتيه نقطة الوصول. تقفل هذه الطريق من الساعة 12.49 ولغاية الساعة 15.49 ثم تتابع السيارات طريقها نزولا نحو كفردبيان، مستديرة عشقوت، نزولا باتجاه غوسطا وصولا إلى مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، منطقة الخدمة ابتداء من الساعة 15.47. ثم تتابع طريقها داخل جونية لتدخل مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة ابتداء من الساعة 16.30 ليقام حفل التتويج ليعقد السائقون مؤتمرا صحافيا لاحقا في قاعة الصحافة الكائنة في مقر النادي المنظم في الكسليك.

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