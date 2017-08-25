رقم قياسي في المرحلة الثالثة من بطولة السباحة للاناث في زحلة on August 25, 2017

سجل رقم قياسي جديد لنادي الجزيرة، في المرحلة الثالثة لفئة الاناث من بطولة لبنان العامة للسباحة، للفئات العمرية لحوض 50 مترا، التي نظمها الاتحاد في مجمع الرحاب السياحي في زحلة، برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، ومشاركة 456 سباحا وسباحة من 27 ناديا. وارتفع عدد الارقام القياسية الى 21، بعد الارقام الـ20 التي سجلت في المراحل السابقة.

وقد جاء ترتيب السباقت كالآتي:

الحديثات 8 – 9 سنوات: سباق 50 مترا صدرا:

1- ناي سليمان (مطيلب) 46:06 ثانية،

2- لنا حجازي (النجاح) 47:86 ث،

3- ليا الحاج (كولينا) 49:53 ث.

الطفلات 10 – 11 سنة: سباق 50 مترا صدرا:

1- مريان تكله (مطيلب) 42:84 ثانية

2- لين الحاج (الجزيرة) 43:77 ث

3- شينا كترا (مون لاسال) 43:90 ث.

سباق 200 متر متنوعة:

1- سيلوات عبد الباقي (النجاح) 2:56:44 دقيقتان

2- تالا طليس (فور بي) 3:02:54 د، ماريان تكله (مطيلب) 3:05:77 د.

سباق 100 متر حرة:

1- يندي ابو عبسي (فور بي) 1:14:79 دقيقة

2- ليا صالح (اوركا) 1:17:68 د

3- لين الحاج (الجزيرة) 1:18:28 د.

سباق البدل 4X50 مترا متنوعة:

1- فوربي 2:45:92 دقيقتان

2- الجزيرة 2:54:331 د

3- النجاح 3:02:19 د.

الصغيرات 12 – 13 سنة: سباق 50 مترا صدرا:

1- كريستال الفغالي (مطيلب) 38:19 ثانية

2- ايفا حسن (لاس ساليناس) 38:83 ث

3- جنى مراد (فور بي) 39:29 ث.

سباق 200 متر متنوعة:

1- كريستال الفغالي (مطيلب) 2:36:04 دقيقتان

2- ساره عبد الباقي (النجاح) 2:42:94 د

3- ليتيسيا حمدون (مطيلب) 2:48:16 د.

سباق 100 متر حرة:

1- سارة عبد الباقي (النجاح) 1:04:28 دقيقة

2- سيلين خيرالله (صفرا مارين) 1:04:80 د

3- ديما فواز (الجزيرة) 1:07:11 د.

سباق البدل 4X100 مترا متنوعة:

1- النجاح 5:02:67 دقائق

2- الجزيرة 5:21:84 د

3- المطيلب 5:32:60 د.

الصبايا 14 – 15 سنة: سباق 50 مترا صدرا:

1- ربيكا مزهر (اكوامارينا) 36:71 ثانية

2- ميا مراد (الجزيرة) 38:92 ث

3- ريا معلوف (صفرا مارين) 40:82 ث.

سباق 200 متر متنوع:

1- جنيفر ملاح (اكوامارينا) 2:40:69 دقيقتان

2- ميا مراد (الجزيرة) 2:42:50 د

3- لارا شهيب (النجاح) 2:51:89 د.

سباق 100 متر حرة:

1- ليا اسطنبولي (الجزيرة) 1:02:84 دقيقة

2- ماريا طباره (المطيلب) 1:05:23 د



3- انا زين (اوركا) 1:05:45 د.

سباق 200 متر صدرا:

1- ربيكا مزهر (اكوامارينا) 2:47:82 دقيقتان

2- ميا مراد (الجزيرة) 3:04:08 د

3- لين زهر الدين (الجزيرة) 3:17:91 د.

سباق البدل 4X100 متر متنوعة:

1- الجزيرة 5:11:70 دقائق

2- الجمهور 5:20:18 د

3- المطيلب 5:24:738 د.

الفتيات 16 – 17 سنة: سباق 50 مترا صدرا:

1- نور غصيني (الجزيرة) 39:15 ثانية

2- اندريا مغامس (صفرا مارين) 39:44 ث

3- ياسمين حمدان (الجزيرة) 41:30 ث.

سباق 200 متر متنوعة:

1- هبة الدويهي (اكوامارينا) 2:40:84 دقيقتان

2- مهى عنداري (النجاح ) 2:42:64 د

3- اندريا فرنسيس (الجمهور) 2:44:99 د.

سباق 100 متر حرة:

1- هبة الدويهي (اكوامارينا) 1:01:85 دقيقة

2- دنيا الحاج شحاده (الجزيرة) 1:01:92 د

3- ماري خوري (صفرا مارين) 1:02:40 د.

سباق 200 متر صدرا:

1- نور غصيني (الجزيرة) 3:00:98 دقائق

2- ماريا كرم (الجمهور) 3:10:68 د

3- ياسمين حمدان (النجاح) 3:11:32 د.

سباق البدل 4X100 مترا متنوعة:

1- الجزيرة 5:10:45 دقائق رقم قياسي جديد (الرقم السابق 5.21.51 دقائث لفريق رمال)

2- صفرا مارين 5:21:21 د

3- النجاح 5:27:88 د.

السيدات فوق 18 سنة: سباق 50 مترا صدرا:

1- جنيفر رزق الله (الجمهور) 37:92 ثانية

2- ستيفاني توما (الرحاب) 45:55 ث

3- ياسمين ابو علفا (فور بي) 46:85 ث.

سباق 200 متر متنوع:

1- كريستال الدويهي (اكوامارينا) 2:45:44 دقيقتان

2- لين بيطار (الجمهور) 2:56:42 د

3- ريتا فاخوري (مون لاسال) 2:59:24 د.

سباق 100 متر حرة:

1- غبريالا الدويهي (اكوامارينا) 59:89 دقيقة

2- الكسيا خوري (الجمهور) 1:01:25 د

3- مايا حداد (الدلب كاونتري كلوب) 1:21:77 د.

سباق 200 مترا صدرا:

1- لين بيطار (الجمهور) 3:15:60 دقائق

2- ستيفاني توما (الرحاب) 3:43:56 د

3- ياسمين ابو علفا (فور بي) 3:57:37 دقائق.

سباق البدل 4X100 مترا متنوعة:

1- الجمهور 5:44:72 دقائق.

وحضر السباقات رئيس الاتحاد طوني نصار وعدد من الاعضاء، واشرف عليها مدير البطولة أمين السر فريد ابي رعد، وتولى مهام التحكيم طاقم من الحكام الدوليين والآسيويين والاتحاديين برئاسة رئيس لجنة الحكام مروان العميل والحكام: العام الدولي محمد دعبول، والانطلاق الدولي محمد منصور، والحكمان الدوليان ساشا عازار ومنى حداد.

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