برشلونة يقاضي نيمار.. ماذا يريد من اللاعب الذي أصبح في سان جيرمان الفرنسي؟ on August 22, 2017

قال برشلونة الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2017، إنه سيقاضي نيمار للمطالبة بتعويض 8.5 مليون يورو بداعي انتهاك محتمل لبنود التعاقد وأيضاً لإجبار اللاعب على رد “مكافأة الولاء” التي حصل عليها عند تجديد تعاقده في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قبل أقل من عام على انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويطالب العملاق الكتالوني بالحصول على 10 في المئة إضافية بسبب تأخير في تلبية بعض البنود المتفق عليها.

وقال برشلونة في بيان “اتخذ برشلونة هذه الخطوات دفاعاً عن مصالحه بعدما فسخ نيمار تعاقده بعد بضعة أشهر فقط من التوقيع على عقد جديد مع برشلونة حتى 2021”.

وانتقل اللاعب الدولي البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو (261.07 مليون دولار) في أغسطس/آب الحالي.

التعليقات