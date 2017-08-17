مباراة الرائد والفيصلي بث مباشر اليوم الخميس 17/8/2017 دوري عبد اللطيف جميل 2017 on August 17, 2017

مباراة الرائد والفيصلي اليوم، تنطلق في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في الجولة الثانية من دوري جميل السعودي. الرائد والفيصلي بث مباشر اليوم الخميس 17/8/2017 دوري عبد اللطيف جميل 2017, مباراة الرائد والفيصلي, al faisaly al raed .

مباراة الرائد والفيصلي اليوم، تنطلق في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في الجولة الثانية من دوري جميل السعودي, تبدأ مباراة الرائد والفيصلي اليوم في تمام الساعة السابعة وتلت مساءاً 19:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة وتلت مساءاً بتوقيت القاهرة. يدخل الرائد السعودي مواجهة صعبة أمام الفيصلي ، بحثاً عن تحقيق أول ثلاث نقاط له في البطولة، حيث تلقى الرائد الهزيمة الأولى في الجولة الأولى من دوري جميل أمام نظيرة القادسية بهدفين لهدف في الجولة الاولى، وقد نجح نادي الرائد في تقديم أداء مميز في دوري جميل السعودي في الموسم الماضي.مباراة الرائد والفيصلي بث مباشر اليوم الخميس 17/8/2017 دوري عبد اللطيف جميل 2017, alfaisaly alraed .

مباراة الرائد والفيصلي اليوم، تنطلق في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في الجولة الثانية من دوري جميل السعودي. الرائد والفيصلي بث مباشر اليوم الخميس 17/8/2017 دوري عبد اللطيف جميل 2017, مباراة الرائد والفيصلي. مباراة الرائد والفيصلي بث مباشر اليوم الخميس 17/8/2017 دوري عبد اللطيف جميل 2017 مباراة الرائد والفيصلي اليوم، تنطلق في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في الجولة الثانية من دوري جميل السعودي, تبدأ مباراة الرائد والفيصلي اليوم في تمام الساعة السابعة وتلت مساءاً 19:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة وتلت مساءاً بتوقيت القاهرة. يدخل الرائد السعودي مواجهة صعبة أمام الفيصلي ، بحثاً عن تحقيق أول ثلاث نقاط له في البطولة، حيث تلقى الرائد الهزيمة الأولى في الجولة الأولى من دوري جميل أمام نظيرة القادسية بهدفين لهدف في الجولة الاولى، وقد نجح نادي الرائد في تقديم أداء مميز في دوري جميل السعودي في الموسم الماضي.

التعليقات