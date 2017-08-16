لبنان يواجه إيران… في «سلة آسيا» on August 16, 2017

أ ف ب – يتواجه منتخب لبنان المضيف مع نظيره الايراني، اليوم، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا الـ 29 في كرة السلة التي تختتم الأحد المقبل، وذلك بعدما تخطى الأول تايوان بفارق 13 نقطة 90-77 في الدور الفاصل.

وقدّم المنتخب اللبناني، الذي حل ثانيا في مجموعته خلال الدور الأول خلف نيوزيلندا، أداء جيدا رغم البداية البطيئة التي سمحت للضيوف في التقدم بفضل التسديد من خارج القوس، لا سيما عبر تشينغ ليو (17 نقطة بينها 3 رميات ثلاثية) ويي هسيانغ تشو (17 نقطة).

لكنّ اللبنانيين استوعبوا خصومهم وفرضوا سيطرتهم بشكل تدريجي لينتزعوا التقدم مع نهاية الربع الاول بفارق 4 نقاط، ثم اطبقوا على التايوانيين في الربع الثاني وصنعوا فارقا مريحا مع انتصاف المباراة 54-37 بفضل تألق الثلاثي فادي الخطيب (30 نقطة مع 7 متابعات) وأمير سعود (15 نقطة) ووائل عرقجي (14 نقطة).

وفي الربعين الأخيرين، تراخى المنتخب اللبناني وخسر نتيجة ذلك الكثير من الكرات، ومنح المدرب الليتواني راموناس بوتوتاس الفرصة لغالبية لاعبيه، بينما بقي المجنس نورفل بل على مقاعد البدلاء بسبب إصابته في حالة تسمم.

ولحقت كوريا الجنوبية بركب الدور ربع النهائي، بعد تغلبها على اليابان 81-68 في الدور الفاصل ايضا.

وستلتقي كوريا الجنوبية مع الفيلبين في ربع النهائي غدا.

التعليقات