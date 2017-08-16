عاجل: وفاه لاعب الزمالك إثر حادث سير on August 16, 2017

عاجل: وفاه لاعب الزمالك إثر حادث سير.

حوادث الطرق في مصر من أكبر الكوارث التي تواجهها خاصة في الفترة الأخيرة، حيث لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن حادثة طريق يذهب ضحيتها عدد من المواطنين، وصباح اليوم فوجىء المصريين بخبر وفاة لاعب نادي الزمالك السابق والإتحاد السكندري الكابتن أيمن سالم، وهو يشغل حاليا رتبة عقيد في الشرطة المصرية.

وقد أعلن الخبر منذ قليل العميد علي غيط لاعب نادي الإسماعيلي السابق وأحد أصدقاء الفقيد، ونقلت الخبر عدة مواقع إلكترونية على رأسها صدى البلد، حيث أكد غيط أن صديقه تُوفي في حادث سير أليم منذ قليل على كورنيش النيل، ونعاه غيط ودعا له بالغفران ولأهله بالصبر والسلوان.

وجدير بالذكر أن أيمن سالم كان يشغل حالياً بجانب رتبته رئيس قطاع الناشئين بنادي إتحاد الشرطة الرياضي.

هذا في وقت مشف مصدر بمجلس ادارة نادي الزمالك عن رفع مسؤلي النادي عرضه إلى مليون دولار للمدير الفني الروماني فيكتور بيتوركا على أن يكون من ضمن المبلغ راتب الجهاز المعاون له خلال فترة التعاقد من أجل تولي تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.

وشهدت الساعات الماضية تقارب في وجهات النظر بين الزمالك والمدير الفني الروماني ومن المقرر أن يتم حسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة بين الطرفين.

وكان المدرب الروماني وصل القاهرة منذ عدة أيام للتفاوض مع النادي على التفاصيل الخاصة بتوليه تدريب القلعة البيضاء

التعليقات