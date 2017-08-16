إيران تقصي لبنان من بطولة آسيا للسلة on August 16, 2017

ودع المنتخب اللبناني بطولة آسيا لكرة السلة، اليوم الأربعاء، بعد هزيمته في ربع النهائي على يد نظيره الإيراني بنتيجة (80 – 70)، في صالة مجمع نهاد نوفل بالعاصمة بيروت.

وسيطر المننتخب الإيراني على معظم فترات المباراة، ووضح إصراره الكبير على تحقيق الفوز منذ بداية اللقاء، فيما تراجع المنتخب اللبناني، ولم يقدم المستوى المنتظر، رغم المؤازرة الجماهيرية الكبيرة.

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الإيراني للدور نصف النهائي، لمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي، الذي فاز على نظيره الفلبيني في وقت سابق من اليوم.

ويلتقي، غدًا، المنتخبان الصيني والأسترالي في السادسة مساءً، فيما تُختتم مباريات دور الثمانية بمواجهة نيوزيلندا مع الأردن، الممثل العربي الوحيد حاليًا في البطولة، بعد خروج لبنان اليوم، والعراق أمس.

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