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تتويج مارون مرهج بطل العالم في لعبة DOTA 2 INTERNATIONAL 2017

on August 15, 2017

مارون مرهج يعود البطل العالمي مارون نعيم مرهج من الولايات المتحدة بعد تحقيق فوز عالمي مع فريقه Team liquid في نهائيات بطولة العالم في لعبة Dota 2 الالكترونية رافعا اسم لبنان، إذ حقق فوزا نظيفا ب3 جولات مقابل لا شيء في تاريخ نهائيات البطولات المنظمة رسميا من قبل Valve.

وتوج مرهج كأفضل لاعب وبطل Aegis لهذه السنة، وسيحصد مع الفائزين الحصة الاكبر من الجائزة المالية التي تفوق 25 مليون دولار، وسيتم استقباله GH في مطار بيروت عند التاسعة ليل اليوم في صالون الشرف.

ومرهج من مواليد وادي الست في الشوف 1995، انضم الى فريق Team liquid العالمي في بداية 2017 وساهم في تحقيق انتصارات كبيرة لفريقه.

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