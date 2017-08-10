نيوزيلندا تهزم لبنان في كأس آسيا on August 10, 2017

شهدت المباراة الثانية لمنتخب لبنان في كأس آسيا انفجار قائد المنتخب فادي الخطيب في وجه المنتخب النيوزيلندي الذي استطاع على الرغم من ذلك أن يهزم منتخب الأرز بنتيجة 86-82.

الشوط الأول

تميّز الربعان الأول والثاني بندّية كبيرة بين المنتخبين إلّا أنّ المنتخب النيوزيلندي استطاع أن يخطف التفوق في نهايتهما بنتيجة 42-40 على الرغم من تفوق منتخب الأرز في معظم الأوقات، حيث استطاعوا أن يستدرجوا قائد المنتخب اللبناني وزميله نورفيل بيل إلى الدخول في منطقة الخطر بعد ارتكابهما 3 أخطاء، وهو ما دفع بمدرب المنتخب إلى استبدالهما خوفاً من طردهما في حال وصل عدد أخطائهما إلى 5.

وقد برز في هذين الربعين التايغر اللبناني قبل استدراجه إلى الأخطاء، فكان أفضل مسجل في اللقاء بـ19 نقطة إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة و6 متابعات Rebounds، يليه في المنتخب اللبناني علي حيدر بـ11 نقطة.

كما كان للاعب الأجنبي بيل دور مهم في الرّبعَين حيث تصدى للعديد من الكرات الهامة.

الشوط الثاني



استمرّ تفوق المنتخب النيوزيلندي في الربع الثالث الذي تميّز بعودة الخطيب إلى أرض الملعب واستمراره في فرض نفسه كأفضل لاعب على أرض الملعب، إضافةً إلى بروز اللاعب باسل بوجي الذي أحرز العديد من النقاط التي أبقت لاعبي الأرز في أجواء المباراة.واستمر تألق التايغر حتى نهاية الربع الأخير كما استمرت النّدية إلى آخر اللحظات للّقاء، مع بروز العديد للحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي أغضبت لاعبي وجماهير منتخب لبنان.وانتهى اللقاء بتفوق المنتخب النيوزيلندي بنتيجة 82-86، مع احصائيات مثيرة للخطيب الذي أنهى اللقاء بـ33 نقطة، 8 تمريرات حاسمة و11 متابعة.وبهذا الفوز يتأهل المنتخب نيوزيلندا مباشرة إلى دور الربع نهائي من البطولة في حين دخل منتخب الأرز في حسابات معقدة إذ يحتاج للفوز على كازاخستان مع خسارة كوريا الجنوبية أمام نيوزيلندا ليحافظ على حظوظه في بلوغ دور الربع نهائي.

لبنان 24

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