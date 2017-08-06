نتائج اليوم السابع لدورة نادي برمانا في التنس

شهد اليوم السابع لدورة نادي برمانا “كأس الأرز” في التنس التي يشارك فيها 180 لاعبا ولاعبة، برعاية بلدية برمانا وتحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة، خمس مباريات جاءت نتائجها كالأتي:
– فردي الرجال: فاز تميم حلاق على شربل شقير (6- 1) و(6- 0)، وأنطوان بريقه على طومي غصن (6- 1) و(6- 1)، ودوسيو بانديني على بيار دجروي (0- 6) و(0- 5) وانسحاب، وهادي حبيب على كارل بربريان (6- 0) و(6- 1)، وميشال سعادة على جورج رياشي (6- 0) و(6- 0).
وفي فردي السيدات، فازت آنا ماريا حايك على نور الحسن بالتغيب.
وتقام غدا الاثنين سلسلة من المباريات وفق البرنامج الآتي:
* الساعة 12.00:
– 18 سنة وما دون (ذكور): ماتيز بلهوان- سيدريك سماحة.
– 14 سنة وما دون (إناث): سارة مكرزل- جويلين أبو حمد.
* الساعة 13.30:
– 14 سنة وما دون (إناث): جوان ماضي- ياسمين زكا.
– فردي السيدات: آنا ماريا حايك- هدى حبيب.
* الساعة 15.00:
– فردي الرجال: كارلوس شمص- شاكر مارديني، وجورج عساف- نجيب فقيه.
* الساعة 16.30:
– فردي الرجال: مروان رشيدي- يعقوب مخزومي.
– فردي السيدات: ميرا السيد- نور ديب.
* الساعة 18.00:
– زوجي الرجال: كارلوس شمص وتميم حلاق- مروان دلال ومروان ضومط.