مباشر مباراة الاتحاد و الاتفاق بطولة تبوك الدولية الجمعة 4-8-2017

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق 04/08 في بطولة تبوك الدولية
مباراة اتحاد جدة و الاتفاق السعودي في دورة تبوك الودية
موعد مباراة الاتحاد والاتفاق غدا 04/08 في بطولة تبوك الدولية،مباراة الاتحاد والاتفاق منقولة عبر قنوات السعودية الرياضية صاحبة الحقوق الحصرية والتي توزع على قنوات أخرى مثل دبي الرياضية وأيضا النيل الرياضية المصرية.
ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان مجددا ضمن الأسبوع 12 في دوري جميل السعودي للمحترفين وذلك في 30 نوفمبر المقبل على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد ضمن مباراة الذهاب.
وسيكون على نادي الإتحاد تحقيق الإنتصار على نادي الإتفاق بفارق هدفين من أجل الوصول للدور النهائي من المسابقة بالرغم من الخسارة أمام الدروايش الذين خردوا من المسابقة بعد الخسارة أمام النواخذة.
وسيكفي نادي الإتفاق تحقيق الإنتصار بأي نتيجة أو حتى التعادل من أجل ضمان الوصول بشكل رسمي إلى نهائي بطولة تبوك الدولية رسميا.
وعلى الصعيد الفني فإن نادي الإتفاق يبدو الأكبر جاهزية وتنظيم في وسط الميدان وكان تركيزه عاليا في المباراة الأولى حيث أن الخط الخلفي كان صلبا مع تنوع الألعاب في حين سيكون العميد صعب المراس بعد الحضور الفني الباهت في المباراة أمام الدروايش مع أخطاء فادخة في الخط الخلفي ما تسبب في الخسارة.
وحسب التوقعات فإن مدرب الإتحاد سيعتمد على جميع العناصر الأساسية وكامل الأوراق بالنسبة للمدرب وتبقى نتيجة المباراة صعبة التوقع.