هادي حبيب بطل دورة الATCL في التنس on July 29, 2017

– أسدلت الستارة على دورة النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) السنوية المفتوحة في التنس، التي نظمها على ملاعبه الستة في الكسليك، تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة، وأحرز لقب فردي الرجال فيها هادي حبيب بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم، على بنجامين حسن بمجموعتين لصفر.

وتميز اليوم الختامي بحضور حاشد، تقدمه رئيس اتحاد التنس أوليفر فيصل، نائبا رئيس الاتحاد عارف مارديني وباتريك مخباط والأمين العام ألان صايغ وعضوا الاتحاد نبيل قبيطر وروجيه باسيل، الرئيس السابق للاتحاد رياض حداد، رئيس النادي المنظم الشيخ فؤاد الخازن ونائبه كريستيان عنيد والأمين العام للنادي كميل اده وعضو اللجنة الادارية نسيب حداد والمدير العام شربل جرجس، مدرب فريق كأس ديفيس حسين بدر الدين، المحاضر الدولي المصري وائل عباس.

وقد انتظر الجمهور مباراة شيقة بين لاعبين من الطراز العالي: هادي حبيب الذي يعيش في الولايات المتحدة الأميركية وبنجامين حسن الذي يعيش في المانيا. ونال ما تمناه في المجموعة الأولى، حيث تقدم حسن (6- 3) في “التاي برايك”، لكن حبيب حسمها لمصلحته (7- 6).

لكن في المجموعة الثانية، دانت السيطرة لحبيب الذي تقدم سريعا (4- 0)، ثم حسم هذه المجموعة (6- 2)، وبالتالي المباراة، ليحتفظ بلقبه للسنة الثانية على التوالي.

التتويج

بعد مباراة فردي الرجال، أقيم حفل تتويج الفائزين والفائزات في جميع الفئات العمرية، واستهل بالنشيد الوطني فكلمة ترحيبية من مدير الدورة لويس باز شكر فيها كل من ساهم في انجاح الدورة من اتحاد اللعبة والنادي المنظم والجمهور واللاعبين والشركات الراعية والحكام والاعلاميين.

ثم ألقى رئيس الاتحاد أوليفر فيصل كلمة قال فيها: “سأخرق البروتوكول لأول مرة، لأنني أريد توجيه الشكر الأول إلى هذا الجمهور الرائع والكبير الذي يواكب لعبة التنس والموجود أمامنا، لأن الجمهور يعطي حيوية وحياة للملاعب. وأود أن اشكر النادي اللبناني للسيارات والسياحة عبر رئيسه الشيخ فؤاد الخازن وأعضاء اللجنة الادارية للنادي على التسهيلات التي يقدمونها في سبيل تطوير لعبة التنس، والشركات الراعية، وتلفزيون”المستقبل” على مواكبته للعبة التنس. ومبروك للفائزين والفائزات وأنا فخور بكم جميعا”.

بعد ذلك وزع كبار الحضور الكؤوس والجوائز المالية التي تفوق ال7 آلاف دولار والجوائز العينية على الفائزين والفائزات.

وفي الختام، تسلم فيصل درعا تذكارية من عضو مجلس ادارة النادي المنظم باتريك مخباط “عربون محبة وتقدير”. كما سلم مخباط كأس الروح الرياضية الى اللاعب ساري نحاس.

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