الاتحاد اللبناني لرياضة الكباش يحط في جزين on July 24, 2017





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يستكمل الاتحاد اللبناني لرياضة “الكباش” بطولته السّنوية الاولى في كافة المحافظات اللبنانية. وكانت المحطة الخامسة له في منطقة الجنوب التي اجريت في: جزين – ساحة البلدية وذلك يوم الاحد ٢٣ تموز ٢٠١٧. وقد شارك في البطولة عدد كبير من أبناء الجنوب حيث تبارى المئات من الشباب اللبناني المتحمس لهذه الرياضة العريقة والمتأصلة في جزورنا. وقد فاز في النهائيات كل من جاد يعقوب عن فئة الوزن الثقيل و ربيع اسكندر عن فئة الوزن الخفيف و تسلما الجوائز والكؤوس من رئيس الاتحاد اللبناني لرياضة “الكباش” الأستاذ كريم العنداري و أيضا من سعادة نائب منطقة جزين الدكتور امل ابو زيد وايضا من رئيس اتحاد بلديات جزين الأستاذ خليل حرفوش و بحضور اكثر من الف مشاهد. ينتقل التحدي الكبير بهذه الرياضة الى نهائيات “بطولة الكباش اللبناني” التي سيقام مهرجان ضخم في وسط بيروت يعلن عنه قريبا في مؤتمر صحافي لرئيس الاتحاد .