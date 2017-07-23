لبنان يضمن إحراز اول ميدالية فرنكوفونية في كرة الطاولة on July 23, 2017

ضمن لبنان احراز اول ميدالية في دورة الالعاب الفرنكوفونية من خلال التأهل الى نصف نهائي مسابقة الفرق في لعبة كرة الطاولة، بالفوز على موريشيوس في الدور الربع النهائي (2 – 0).

وتمكن محمد حمية من الفوز (3 – 0) على خصمه، وكذلك ملك خوري بالنتيجة عينها ليضمن لبنان التأهل والميدالية البرونزية على الاقل بحسمه مجموع المواجهة (2 – 0).

وسيلعب لبنان غدا امام رومانيا، للمنافسة على النهائي وضمان الفضية او الذهبية.

وكان لبنان فاز على موريشيوس ايضا في مسابقة الزوجي (3 – 1) ليلعب في الدور الربع النهائي اليوم الأحد امام فييتنام.

من جهة ثانية تلقى منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات (25 – 18 عاما) خسارة غير مستحقة أمام سيدات ساحل العاج بفارق 3 نقاط (66 – 63) في اولى مبارياته ضمن دورة الالعاب الفرنكوفونية في ابيدجان.

المنتخب اللبناني الذي تقدم في الربع الأول (19-20) تراجع في الربعين الثاني والثالث تحت ضغط العاجيات وجمهورهن الكبير ولكن سيدات الأرز لم يتراجعن وقدمن أداء قتاليا رغم فارق الطول الواضح لصاحبات الأرض وخروج قائدة الفريق كارين ناجي ودانييلا فياض، وتألقت اللاعبات وخصوصا تينا رفول ومغري طوروس، واستطعن العودة من تأخر فارق 14 نقطة بنهاية الربع الثالث والتقدم لتشير النتيجة إلى (61 – 63) ومن خطأ غير صحيح حل التعادل من رميتين قبل 15 ثانية وهنا كان الخطأ الأكبر إذ طلب المدير الفني لمنتخب لبنان سركيس وكورجيان “تايم اوت” لكن المراقب ابلغه أنه استهلك حقه به علما ان ذلك لم يكن صحيحا وأصر المدرب المساعد جاد الحاج على طلب “تايم آوت” فهدده الحكم بخطأ فني، ومن الهجمة اللبنانية لم يحتسب الحكام خطأ لصالح تينا كان كافيا لحسم النتيجة فكانت سلة مرتدة وفي النهاية كان الفوز لصالح منتخب ساحل العاج، وقد اعترف مراقب المباراة بنهايتها امام المدرب كورجيان انه أخطأ بعدم السماح له بطلب “تايم آوت “.

وسجلت للبنان تينا رفول 24 نقطة واضافت مغري طوروس 20 نقطة ودانييلا فياض 13 نقطة.

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