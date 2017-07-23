عودة قنوات “Bein Sports” القطرية للعمل في الإمارات on July 23, 2017

أعلنت شركتا “اتصالات” و”دو” الإماراتيتين لمشتركيهما عن إعادة تفعيل خدمات قنوات “Bein Sports” القطرية على أجهزة الاستقبال الخاصة بهما، بعد أن كانت الشركتان حجبت هذه القنوات على خلفية الأزمة الخليجية بين الإمارات وقطر خلال الآونة الأخيرة.

وأكدت الشركتان الإماراتيتان إلغاء الحجب المفروض على القناة الرياضية التي تمتلك حقوق بث الدوريات الأوروبية الكبرى والبطولات القارية والدولية حتى عام 2022.

وأصبحت “Bein Sports” متاحة للمشتركين عبر “اتصالات” و “دو”، ابتداءً من السبت، وسيتم تطبيق الرسوم الاعتيادية بعد أن قامت الشركتان بتعويض المشتركين عبر خصم سعر الباقة من إجمالي المبلغ الشهري المستحق.

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