مركز دلبتا في القوات كرم بطلة العالم في الرماية on July 23, 2017

كرم مركز دلبتا في منسقية كسروان الفتوح في حزب القوات اللبنانية بطلة العالم في الرماية راي جاك باسيل، في إحتفال أقامه في صالة كنيسة مار يعقوب الرعائية الأثرية دلبتا، برعاية رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع ممثلا بعضو المجلس المركزي شوقي الدكاش، في حضور منسق كسروان الفتوح جان الشامي، رئيس الإتحاد اللبناني للرماية بيار الجلخ، رئيس مركز دلبتا ناجي باسيل، وحشد من الفعاليات، مسؤولي المناطق والقطاعات في القوات، رؤساء بلديات، مخاتير وعائلة المكرمة وأهالي البلدة.

إستهل الحفل بالنشيد الوطني ونشيد حزب القوات ثم كلمة ترحيبية لكلود شهوان، بعدها ألقت المكرمة باسيل كلمة شكرت فيها كل من قدم لها الدعم في مسيرتها الرياضية وفي مقدمهم رئيس القوات الدكتور جعجع، مؤكدة أنها تفخر بوطنها لبنان وببلدتها دلبتا.

الدكاش

وقال الدكاش في كلمته: “من دلبتا من قلب كسروان – الفتوح حملت الصبية راي باسيل إسم لبنان ورفعته عاليا في دول العالم، فمن دلبتا من القوات اللبنانية بإسم الدكتور سمير جعجع وبإسمي شكرا راي لنجاحك وللمثال الذي تقدمينه لصبايا وشباب لبنان، شكرا لعائلتك التي ربتك على المثابرة والإلتزام، شكرا للقوات اللبنانية في بلدتك التي تدعمك وتكرمك وتفتخر بك بطلة من كسروان الفتوح التي تنجب الأبطال ليس فقط في الرياضة، إنما أيضا في المواقف والشجاعة والمبادرة، ولأنها كذلك فإن تحديات كثيرة تنتظرنا ومهاما كبيرة ملقاة على عاتقنا وعلى أكثر من جبهة، وفي السياسة نعمل على تعزيز الإستقرار وتوسيع مساحات التوافق والتلاقي بين اللبنانيين تحت سقف قناعتنا السيادية”.

ووجه الدكاش تحية إلى “الجيش اللبناني البطل الذي يواجه كل التحديات والمخاطر”.

وقال: “إنكم تتابعون لا شك المعركة التي تخوضها القوات اللبنانية من أجل إعطاء مثال في العمل السياسي مبني على الشفافية وإحترام القوانين ومبدأ المحاسبة والمساءلة، لن نسكت عن الفساد ولن نسمح بتمرير الصفقات والسمسرات والحسابات الخاصة وأؤكد أن هذه المواجهة تكاد تكون من أصعب المواجهات، وسيكون لنا موعد لاحق مع الإنتخابات النيابية المقبلة نخوضها في كل لبنان لتطبيق نهجنا في التفكير والعمل وإعادة التوازن إلى السلطة السياسية ليكون لنا وطن يليق بشبابنا”.

وللمناسبة، ترأس الأب عمانوئيل خوري قداسا في كنيسة مار يعقوب وأكد في عظته أنه فخر كبير بأن ترفع راي إسم وطنها وبلدتها وعائلتها عاليا في دول العالم.

وفي الختام، قدم الدكاش بإسم الدكتور جعجع درعا تقديرية لباسيل وتم قطع قالب كاتو للمناسبة.

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