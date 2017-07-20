منتخب لبنان في كرة القدم يواجه بوركينا فاسو اليوم on July 20, 2017

افيد ان البعثة اللبنانية في ابيدجان التي تستضيف دورة الالعاب الفرنكوفونية الثامنة، قد اكتملت بوصول الدفعة الثانية التي تضم منتخب لبنان لكرة السلة (من 18 الى 25 عاما)، وبعثات العاب القوى والجودو وذوي الحاجات الخاصة.

وكان في استقبال الوفد في مطار ابيدجان القائم بأعمال السفارة اللبنانية في ساحل العاج وسام كلاكش، وعدد من افراد الجالية اللبنانية، وقد رحب كلاكش بالوفد، متمنيا له “النجاح والتوفيق في تمثيل لبنان”.

بعدها انتقل الوفد الى القرية الفرنكوفونية المخصصة لإقامة البعثات والوفود المشاركة في الدورة، والتي تفتتح غدا (الجمعة)، حيث يقام حفل الافتتاح ومن بعدها المنافسات.

ويخوض منتخب لبنان لكرة القدم (تحت 20 عاما) اولى مبارياته في البطولة امام منتخب بوركينا فاسو الثانية عشرة ظهرا بتوقيت بيروت، ضمن مباريات مجموعة تضمهما الى ساحل العاج المضيف وغينيا.

اما منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة (من 18 الى 25 عاما)، فيرتاح الجمعة لخوض اولى مبارياته السبت بمواجهة المنظم ساحل العاج، علما ان المجموعة تضمهما الى بلجيكا والغابون.

اشارة الى ان مسابقات العاب القوى تبدأ الاثنين 24 الجاري، والجودو الثلاثاء، ويشارك لبنان ايضا في العاب كرة الطاولة والدراجات والعاب لذوي الحاجات الخاصة.

كلاكش يتفقد

من جهة ثانية، تفقد كلاكش، مقر إقامة البعثة اللبنانية الرياضية والثقافية، في القرية الفرونكوفونية، والتقى نائب رئيس البعثة ومديرها محمد عويدات، واعضاء البعثة. واطلع منهم على اوضاعهم وشؤونهم اليومية، والاستعدات والتحضيرات الجارية للمشاركة في منافسات الدورة.

ووضع كلاكش السفارة وطاقمها في تصرف البعثة لانجاح مهمتهم الوطنية في ابراز صورة لبنان الرياضية والحضارية.

وبعد الإطمئنان على أعضاء البعثة، أكد كلاكش “الجهود الكبيرة التي تبذلها السفارة مع المسؤولين في ساحل العاج لتأمين كل حاجات البعثة.” كما أثنى على معنويات اعضاء البعثة اللبنانية العالية لتحقيق واحراز المراتب الاولى في المنافسات، منوها “بالدور الذي يقوم به الفريق الاداري في البعثة في متابعة وملاحقة متطلبات البعثة”، لافتا الى ان “اللبناني في اوقات الأزمات والمنافسات يثبت جدارته”، ومؤكدا “الثقة بالبعثة اللبنانية واعضائها التي سترفع اسم لبنان عاليا، والعمل المستمر مع جميع المعنيين لتأمين كل ما هو مطلوب لأعضاء البعثة لانجاح مهمتهم”.

ودعا كلاكش الجالية اللبنانية في ابيدجان الى متابعة منافسات اعضاء البعثة اللبنانية في دورة الألعاب الفرونكوفونية، وحض الجميع على “بث الحماسة والتأييد والدعم للفرق اللبنانية المشاركة في المنافسات لانجاح مهمتهم وتحقيق الفوز.”



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