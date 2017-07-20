بعثة منتخب لبنان للسباحة إلى بوخارست للمشاركة في بطولة العالم on July 20, 2017

غادرت بعثة منتخب لبنان في السباحة الى العاصمة المجرية بودابست، للمشاركة في بطولة العالم الـ17 للسباحة، المقررة من 22 تموز الجاري الى 31 منه.

وضمت كلا من امين السر فريد ابي رعد، والمدرب الوطني ايلي بطرس، والسباحين انطوني صعيبي (سباقا 50 مترا صدر و100 متر حرة)، غبرييللا الدويهي (سباقا 400 متر حرة و800 متر حرة)، جينيفر رزق الله (سباقا 50 مترا ظهر و100 متر ظهر).

وسيلتحق بالمنتخب السباح انطوني بربر المقيم في اميركا (سباقا 50 متر حرة و50 متر فراشة). كما وينضم لاحقا الى البعثة رئيس الاتحاد طوني نصار، للمشاركة مع ابي رعد في اعمال الجمعية العمومية المقررة السبت 22 تموز الجاري.



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