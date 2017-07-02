مباشر مباراة البرتغال و المكسيك اليوم الاحج 2-7-2017 كأس القارات on July 2, 2017

موعد مباراة البرتغال والمكسيك اليوم فى كأس القارات 2017, portugal-vs-mexico, تنطلق مباراة المكسيك والبرتغال اليوم فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينتش، الواحدة ظهرا بتوقيت الجزائر، الثانية ظهرا بتوقيت مصر، الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة, مباشر مباراة البرتغال و المكسيك اليوم الاحج 2-7-2017 كأس القارات 2017.

يلتقى فى الثانية ظهر اليوم، الأحد، منتخب البرتغال مع المكسيك بملعب “أرينا بالتيكا”، بالعاصمة الروسية “موسكو”، فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس القارات المقامة حاليًا فى روسيا، وهو اللقاء الذى يديره الحكم السعودى فهد المرداسى.

وخسر منتخب البرتغال أمام تشيلى بنتيجة 3 – 0 عبر ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى، ضمن منافسات الدور نصف النهائى، أما منتخب المكسيك فتلقى هزيمة قاسية أمام ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

على ملعب أرينا بالتيكا تجرى مباراة تحديد المركزين 3 و 4فى كأس القارات 2017 و تقام مباراة البرتغال والمكسيك اليوم الأحد 2-7-2017، حيث تكن مباراة البرتغال والمكسيك اليوم على القمر الصناعى نايل سات وسهيل سات، من جديد المنتخب البرتغالى يلاقى المنتخب المكسيكى فى كأس القارات بعد أن التقيا فى ختام مباريات الجولة الأولى للمجموعة الاولى فى دور المجموعات فى مباراة قوية انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق، تقرير ايجى سكوب عن موعد مباراة البرتغال والمكسيك اليوم والتى تنطلق فى الثانية ظهرا بتوقيت مصر.



مشاهدة مباراة البرتغال والمكسيك بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة البرتغال والمكسيك بث مباشر.

وتعد هذه المباراة الثانية التى تجمع بين منتخبى البرتغالى والمكسيك فى النسخة الحالية من بطولة كأس القارات، حيث سبق وأن التقى المنتخبان فى دور المجموعات وانتهت بالمباراة بالتعادل الإيجابى 2/2.

موعد مباراة البرتغال والمكسيك اليوم فى كأس القارات 2017, portugal vs mexico, تنطلق مباراة المكسيك والبرتغال اليوم فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينتش، الواحدة ظهرا بتوقيت الجزائر، الثانية ظهرا بتوقيت مصر، الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة, مباشر مباراة البرتغال و المكسيك اليوم الاحج 2-7-2017 كأس القارات 2017. مشاهدة مباراة البرتغال والمكسيك بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة البرتغال والمكسيك بث مباشر.

موعد مباراة البرتغال والمكسيك اليوم فى كأس القارات 2017, portugal mexico, مباراة المكسيك والبرتغال اليوم فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينتش، الواحدة ظهرا بتوقيت الجزائر، الثانية ظهرا بتوقيت مصر، الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة, مباشر مباراة البرتغال و المكسيك اليوم الاحج 2-7-2017 كأس القارات 2017. على ملعب أرينا بالتيكا تجرى مباراة تحديد المركزين 3 و 4 فى كأس القارات 2017 و تقام مباراة البرتغال والمكسيك اليوم الأحد 2-7-2017، القنوات المجانية الناقلة لمباراة البرتغال والمكسيك اليوم على القمر الصناعى نايل سات وسهيل سات، من جديد المنتخب البرتغالى يلاقى المنتخب المكسيكى فى كأس القارات بعد أن التقيا فى ختام مباريات الجولة الأولى للمجموعة الاولى فى دور المجموعات فى مباراة قوية انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق، تقرير ايجى سكوب عن موعد مباراة البرتغال والمكسيك اليوم والتى تنطلق فى الثانية ظهرا بتوقيت مصر. مشاهدة مباراة البرتغال والمكسيك بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة البرتغال والمكسيك بث مباشر. موعد مباراة البرتغال والمكسيك اليوم فى كأس القارات 2017, portugal vs mexico, ينطلق توقت مباراة المكسيك والبرتغال اليوم فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينتش، الواحدة ظهرا بتوقيت الجزائر، الثانية ظهرا بتوقيت مصر، الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة, مباشر مباراة البرتغال و المكسيك اليوم الاحج 2-7-2017 كأس القارات 2017. مشاهدة مباراة البرتغال والمكسيك بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة البرتغال والمكسيك بث مباشر.

يغيب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وريال مدريد الإسبانى عن المشاركة فى مباراة اليوم، بعدما حصل على موافقة الاتحاد البرتغالى لكرة القدم وفيرناندو سانتوس المدير الفنى للمنتخب البرتغالى ببدء العطلة الصيفية السنوية، بعدما رزق بتوأم مؤخرًا.

كما يغيب عن صفوف المنتخب البرتغالى، مدافع بوروسيا دورتموند الألمانى رافايل جيريرو بسبب الإصابة، بينما يستعيد جهود مدافع بيبى بعد إنتهاء الأيقاف، أما منتخب المكسيك فيستعيد لاعب وسط آيندهوفن الهولندى أندريس جواردادو الذى غاب عن لقاء ألمانيا بسبب الإيقاف.

التعليقات