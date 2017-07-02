12 طائرة خاصة تشارك في حفل زواج أسطورة كرة القدم الإسبانية on July 2, 2017

من المقرر أن يعقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني حفل زفافه على صديقته وأم طفليه أنطونيلا روكوتزو، التي فازت مؤخراً بلقب «سيدة كرة القدم الأولى» حسبما لقبتها المجلات المعنية بأخبار المشاهير، اليوم 30 يونيو في مسقط رأسهما بالأرجنتين مدينة «روزاريو».

وكشف العديد من التقارير الصحافية أنه تم تخصيص 12 طائرة خاصة لنقل المدعويين إلى مقر الاحتفال بمدينة روزاريو؛ حيث يستعد مطار روزاريو منذ فجر اليوم الخميس، لاستقبال الطائرات الخاصة من أجل حضور حفل زفاف النجم الكروي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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