انطلاق سباق الربيع السادس برعاية وزير التربية on April 30, 2017

نظمت بلدية برجا “سباق الربيع السادس”، بمشاركة اكثر من 5000 متبار من مختلف الأعمار، بالتعاون مع نادي اللواء في البلدة، وبرعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده.

انطلق السباق عند الثامنة والنصف صباحا، من امام مبنى البلدية في برجا، وسط اجراءات امنية اتخذتها عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي وشرطة بلدية برجا، التي قطعت الطريق العام وسط برجا، لتأمين مسار السباق، وحولت حركة مرورالسيارات الى طرقات فرعية.

وشارك في السباق رئيس البلدية المهندس نشأت حمية واعضاء المجلس البلدي والمسؤول السياسي في الجماعة الاسلامية في جبل لبنان عمر سراج، ممثلون عن تيار المستقبل والاحزاب ومخاتير وفاعليات برجا، ممثلون عن الجمعيات والاندية وشخصيات من المجتمع البرجاوي وحشد من المتسابقين.

ومن المقرر، ان يقام احتفال عند نقطة الوصول عند الحادية عشرة من قبل الظهر عند تلة بربر في شارع رئيس البلدية السابق الراحل الدكتور محمد غصن، يتم خلاله توزيع الجوائز على الفائزين، ومن ثم تكريم المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، برعاية وزير التربية وحضور حشد من الفاعليات.

اشارة الى انه سجل حضور كثيف لعدد من سيارات الاسعاف والفرق الطبية.

نظمت بلدية برجا “سباق الربيع السادس”، بمشاركة اكثر من 5000 متبار من مختلف الأعمار، بالتعاون مع نادي اللواء في البلدة، وبرعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده.

انطلق السباق عند الثامنة والنصف صباحا، من امام مبنى البلدية في برجا، وسط اجراءات امنية اتخذتها عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي وشرطة بلدية برجا، التي قطعت الطريق العام وسط برجا، لتأمين مسار السباق، وحولت حركة مرورالسيارات الى طرقات فرعية.

وشارك في السباق رئيس البلدية المهندس نشأت حمية واعضاء المجلس البلدي والمسؤول السياسي في الجماعة الاسلامية في جبل لبنان عمر سراج، ممثلون عن تيار المستقبل والاحزاب ومخاتير وفاعليات برجا، ممثلون عن الجمعيات والاندية وشخصيات من المجتمع البرجاوي وحشد من المتسابقين.

ومن المقرر، ان يقام احتفال عند نقطة الوصول عند الحادية عشرة من قبل الظهر عند تلة بربر في شارع رئيس البلدية السابق الراحل الدكتور محمد غصن، يتم خلاله توزيع الجوائز على الفائزين، ومن ثم تكريم المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، برعاية وزير التربية وحضور حشد من الفاعليات.

اشارة الى انه سجل حضور كثيف لعدد من سيارات الاسعاف والفرق الطبية.

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