رونالدينيو يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد في بيروت on April 29, 2017

قاد النجم البرازيلي رونالدينيو فريق أساطير برشلونة إلى الفوز على قدامى ريال مدريد 3 – 2 في مباراة كلاسيكو الأساطير التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور نحو 30 ألف متفرج.خاض اللاعبون المباراة بجدية كبيرة، وقدموا لمحات فنية أعادت إلى الأذهان أيام تألقهم مع الفريقين واعتمد برشلونة على تحركات الساحر رونالدينيو الذي أظهر لمحات رائعة في وسط الملعب، ومون بسخاء مهاجم الفريق الفرنسي لودفيك جيولي هداف اللقاء.

ييي

في المقابل، غابت الحيوية عن وسط ريال مدريد الذي عجز عن إمداد مهاجمي الفريق نيكولا أنيلكا وفرناندو موريانتيس والبرازيلي سافيو بالكرات اللازمة للتسجيل.وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 7 بعد تمريرة متقنة من رونالدينيو إلى لودوفيك جيولي المنفرد والذي سددها هوائية رائعة في المرمى.وحاول الريال تنظيم صفوفه بعد الهدف، لكن صلابة دفاع برشلونة بقيادة إريك أبيدال منعت الملكي من تهديد مرمى الحارس انغوي بشكل جدي، علما بأن أول فرص الريال جاءت بعد 20 دقيقة عبر البرازيلي سافيو، لكن انغوي صد كرته الانفرادية ورد البارسا بضربة حرة سددها رونالدينيو بين يدي بدرو كونتريراس.وعادل ريال مدريد عبر فرناندو فرنانديز الذي تلقى الكرة إثر ركلة ركنية فسددها في المقص الأيمن للحارس انغوي أحد نجوم المباراة وتقدم برشلونة في الدقيقة 38 عبر سيماو الذي تلقى أيضاً تمريرة رائعة من رونالدينيو، فانفرد وسددها هدفاً مشابهاً للأول لمصلحة برشلونة.وبدأ الشوط الثاني بتحركات هجومية سريعة للفريقين، وذلك بعكس التوقعات التي رجحت انخفاض مستوى لياقة اللاعبين في هذا الشوط إذ بدا استعدادهم جيدا للمباراة وعلى رغم السيطرة النسبية للريال على الكرة، فإن الخطورة جاءت من مكان آخر عندما نجح برشلونة في الدقيقة 63 من اقتناص الهدف الثالث عبر جيولي الذي استثمر تمريرة جميلة من رونالدينيو فانفرد وسددها أرضية في المرمى .

ييييييي

وحاول الثنائي انيلكا وموريانتيس إعادة ريال مدريد إلى أجواء المباراة، لكن تحركاتهما كانت تفقد خطورتها عند أقدام مدافعي البلاوجرانا.وقلص فرانشيسكو غيريرو في الدقيقة 82 الفارق لمصلحة الريال بعدما استثمر تمريرة أنيلكا، ومرت الدقائق الأخيرة من المبارة صعبة على فريق برشلونة حيث ضغط لاعبي ريال مدريد بقوة على مرمى برشلونة لكن صافرة الحكم كان الأسرع لتنهي اللقاء بفوز البرسا.قاد المباراة الحكام طلعت نجم ومحمد المولى ومصطفى طالب وأحمد قواص ورضوان غندور ومحمد منصور وعلي عدي وزياد مهاجر.مثل ريال مدريد الحارسان بدرو كونتريراس وسيزار واللاعبون انريكه مونوز ونيكولا أنيلكا وفرناندو موريانتيس ولورينتي وريفيرا وبافون وبيريز وجوليو سيزار وفرانسيسكو غيريرو وكريستيان كاريمبو وتوتي وسافيو وفرناندو سانز وامافيسكا وفرانسيسكو باراهونا وجوليو جنتو وفرناندو فرنانديز وخوسيه غاراتي وفرانشسكو بافون وروبن دي لاريد.

ييييييييييييييييييييييييي

مثل برشلونة الحارسان جيسوس انغوي وفرانسيسك غوزمان واللاعبون جوزيه ادميلسون واندوني غويكوتشيا وغايزكا مندييتا وخوان كارلوس وإريك أبيدال وجيكا بوبيسكو وميغيل انخل نادال وفرانشيسكو كوكو وسيماو سابروسا وجيانلوكا زامبروتا وادغار دايفيس ورونالدينيو ولودفيك جيولي وخوليو ساليناس ولويس غارسيا.ومن المقرر أن يواجه فريق أساطير برشلونة فريقاً مؤلفاً من لاعبي مانشستر يونايتد السابقين في مباراة احتفالية على ملعب الكامب نو يوم 30 يونيو المقبل، علماً أن لقاء الإياب سيقام في 2 سبتمبر بملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر.وفريق أساطير برشلونة جزء من برنامج النادي الهادف لتسليط الضوء على اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء قميص الفريق، ويرمي البرنامج للترويج لقيم نادي برشلونة وعلامته التجارية في مختلف أنحاء العالم.

قاد النجم البرازيلي رونالدينيو فريق أساطير برشلونة إلى الفوز على قدامى ريال مدريد 3 – 2 في مباراة كلاسيكو الأساطير التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور نحو 30 ألف متفرج.خاض اللاعبون المباراة بجدية كبيرة، وقدموا لمحات فنية أعادت إلى الأذهان أيام تألقهم مع الفريقين واعتمد برشلونة على تحركات الساحر رونالدينيو الذي أظهر لمحات رائعة في وسط الملعب، ومون بسخاء مهاجم الفريق الفرنسي لودفيك جيولي هداف اللقاء.ييي

في المقابل، غابت الحيوية عن وسط ريال مدريد الذي عجز عن إمداد مهاجمي الفريق نيكولا أنيلكا وفرناندو موريانتيس والبرازيلي سافيو بالكرات اللازمة للتسجيل.وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 7 بعد تمريرة متقنة من رونالدينيو إلى لودوفيك جيولي المنفرد والذي سددها هوائية رائعة في المرمى.وحاول الريال تنظيم صفوفه بعد الهدف، لكن صلابة دفاع برشلونة بقيادة إريك أبيدال منعت الملكي من تهديد مرمى الحارس انغوي بشكل جدي، علما بأن أول فرص الريال جاءت بعد 20 دقيقة عبر البرازيلي سافيو، لكن انغوي صد كرته الانفرادية ورد البارسا بضربة حرة سددها رونالدينيو بين يدي بدرو كونتريراس.وعادل ريال مدريد عبر فرناندو فرنانديز الذي تلقى الكرة إثر ركلة ركنية فسددها في المقص الأيمن للحارس انغوي أحد نجوم المباراة وتقدم برشلونة في الدقيقة 38 عبر سيماو الذي تلقى أيضاً تمريرة رائعة من رونالدينيو، فانفرد وسددها هدفاً مشابهاً للأول لمصلحة برشلونة.وبدأ الشوط الثاني بتحركات هجومية سريعة للفريقين، وذلك بعكس التوقعات التي رجحت انخفاض مستوى لياقة اللاعبين في هذا الشوط إذ بدا استعدادهم جيدا للمباراة وعلى رغم السيطرة النسبية للريال على الكرة، فإن الخطورة جاءت من مكان آخر عندما نجح برشلونة في الدقيقة 63 من اقتناص الهدف الثالث عبر جيولي الذي استثمر تمريرة جميلة من رونالدينيو فانفرد وسددها أرضية في المرمى .

ييييييي

وحاول الثنائي انيلكا وموريانتيس إعادة ريال مدريد إلى أجواء المباراة، لكن تحركاتهما كانت تفقد خطورتها عند أقدام مدافعي البلاوجرانا.وقلص فرانشيسكو غيريرو في الدقيقة 82 الفارق لمصلحة الريال بعدما استثمر تمريرة أنيلكا، ومرت الدقائق الأخيرة من المبارة صعبة على فريق برشلونة حيث ضغط لاعبي ريال مدريد بقوة على مرمى برشلونة لكن صافرة الحكم كان الأسرع لتنهي اللقاء بفوز البرسا.قاد المباراة الحكام طلعت نجم ومحمد المولى ومصطفى طالب وأحمد قواص ورضوان غندور ومحمد منصور وعلي عدي وزياد مهاجر.مثل ريال مدريد الحارسان بدرو كونتريراس وسيزار واللاعبون انريكه مونوز ونيكولا أنيلكا وفرناندو موريانتيس ولورينتي وريفيرا وبافون وبيريز وجوليو سيزار وفرانسيسكو غيريرو وكريستيان كاريمبو وتوتي وسافيو وفرناندو سانز وامافيسكا وفرانسيسكو باراهونا وجوليو جنتو وفرناندو فرنانديز وخوسيه غاراتي وفرانشسكو بافون وروبن دي لاريد.

ييييييييييييييييييييييييي

مثل برشلونة الحارسان جيسوس انغوي وفرانسيسك غوزمان واللاعبون جوزيه ادميلسون واندوني غويكوتشيا وغايزكا مندييتا وخوان كارلوس وإريك أبيدال وجيكا بوبيسكو وميغيل انخل نادال وفرانشيسكو كوكو وسيماو سابروسا وجيانلوكا زامبروتا وادغار دايفيس ورونالدينيو ولودفيك جيولي وخوليو ساليناس ولويس غارسيا.ومن المقرر أن يواجه فريق أساطير برشلونة فريقاً مؤلفاً من لاعبي مانشستر يونايتد السابقين في مباراة احتفالية على ملعب الكامب نو يوم 30 يونيو المقبل، علماً أن لقاء الإياب سيقام في 2 سبتمبر بملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر.وفريق أساطير برشلونة جزء من برنامج النادي الهادف لتسليط الضوء على اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء قميص الفريق، ويرمي البرنامج للترويج لقيم نادي برشلونة وعلامته التجارية في مختلف أنحاء العالم.

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