تدابير سير الاحد من عين زحلتا الى دير القمر تواكب ماراثون الجبل on April 28, 2017

صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما يلي: “في تاريخ 30/4/2017 سيقام نشاط رياضي الموسم السابع للجبل ماراثون (21 كلم)، انطلاقا من عين زحلتا وصولا الى ساحة دير القمر، اعتبارا من الساعة 5.00 ولغاية الانتهاء.

وتتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

أولا: – منع السير المتجه من عين زحلتا وتحويله في اتجاه بلدة البصيل وصولا الى جسر القاضي.

– منع السير المتجه من بلدتي الباروك ومعاصر الشوف وتحويله في اتجاه المختارة.

– منع السير المتجه من كفرحيم الى دير القمر وتحويله في اتجاه بلدة دير دوريت – بعقلين.

– منع السير المتجه من بيت الدين – محلة دوار بعقلين وتحويله في اتجاه بعقلين.



– منع السير المتجه من معاصر بيت الدين في بلدة كفر قطرة وتحويله في اتجاه جسر القاضي.

ثانيا: عزل مسار الماراثون الممتد من بلدة عين زحلتا مرورا بالباروك، بتلون، كفرنبرخ، معاصر بيت الدين وصولا الى دير القمر، وقطع جميع المفارق والمتفرعات المؤدية إليها.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي

وارشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

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