مباشر مباراة برشلونة و ريال مدريد الاساطير من بيروت كلاسيكو on April 28, 2017

مباشر مباراة برشلونة و ريال مدريد الاساطير من بيروت, بدأت منذ قليل مباراة الكلاسيكو بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، على ارض ملعب المدينة الرياضية بحضور شخصيات سياسية وامنية وفنية واعلامية، وجمهور غفير من مشجعي الفريقين. real madtid barcelona. كلاسيكو



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