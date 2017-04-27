فيديو- عجوز بعمر 101 عام تفوز بسباق 100 متر جري on April 27, 2017

عجوز تفوز بسباق 100 متر جري استطاعت مان كارو البالغة من العمر 101 عام الفوز في سباق 100 متر جري في الهند. يذكر أن “كارو” فازت مؤخراً في سباق “ألعاب أسياد العالم” في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا، وحصلت علي17 ميدالية ذهبية في مسيرتها، بحسب شبكة “CNN”. عجوز تفوز بسباق 100 متر جري استطاعت مان كارو البالغة من العمر 101 عام الفوز في سباق 100 متر جري في الهند. يذكر أن “كارو” فازت مؤخراً في سباق “ألعاب أسياد العالم” في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا، وحصلت علي17 ميدالية ذهبية في مسيرتها، بحسب شبكة “CNN”.

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