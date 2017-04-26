بطولة انطوان شارتييه في القوس والنشاب في المون لا سال on April 26, 2017

أقام الإتحاد اللبناني للقوس والنشاب بطولة لبنان داخل القاعة للعام 2017 والتي تحمل اسم الراحل أنطوان شارتييه، رئيس اللجنة الأولمبية السابق.

وجرت الرماية على ملاعب نادي “المون لاسال” على مسافة 18 مترا وعلى مرحلتين (الذهاب والإياب) وشارك فيها 20 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية ومن الأندية الإتحادية التالية: “المون لاسال”، “الشباب مارالياس”، “الصفا”، “النادي الرياضي بيروت” و”الفوز” طرابلس.

حضر المباراة رئيس “الإتحاد اللبناني” ونائب رئيس “الإتحاد الأوروبي” جاك تامر إلى جانب رئيس نادي المون لاسال جهاد سلامة كما أشرف على البطولة أمين الصندوق فيليب تامر والحكم الوطني علي المقداد.

وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:

فئة الكبار: حل أولا اللاعب فيليب كوندكجي من المركزية جونية بمجموع 475 نقطة

– وحل في المركز الثاني لاعب الشباب مار الياس توفيق شاهين بمجموع 454 نقطة

– وإحتل المركز الثالث اللاعب أيمن السيد من نادي المون لاسال ب452 نقطة

– أما المركز الرابع فكان من نصيب اللاعب فرانسوا من المون لاسال بمجموع 390 نقطة

على أن تصدر النتائج النهائية بعد إستكمال مرحلة التصفيات في الأسبوع المقبل.

فئة الإناث (15 – 18 سنة)

1-إحتلت المركز الأول اللاعبة تالين الغريب من الشباب مارالياس بمجموع 420 نقطة



2-وجاءت في المركز الثاني اللاعبة ماريا المدور من المون لاسال بمجموع 411 نقطة

أما الإناث (12 – 15 سنة)

– جاءت في المركز الأول اللاعبة غريس الغريب من نادي الصفا بمجموع 370 نقطة

– وحلت في المركز الثاني اللاعبة زينة غندور من نادي مارالياس بمجموع 360 نقطة.

فئة الذكور (14-17 سنة)

– حل أولا مازن هلال من نادي الصفا بمجموع 410 نقاط

– وحل ثانيا اللاعب نجم الدين وهبة من نادي مارالياس بمجموع 380 نقطة

– أما المركز الثالث فكان من نصيب اللاعب سامي سعادة من الفوز طرابلس بمجموع 365 نقطة.

وفي النهاية كانت كلمة لرئيس الإتحاد شكر فيها الحضور وهنأ الفائزين، ومن ثم وزع مع فيليب تامر الميداليات على الفائزين.

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