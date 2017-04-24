جون سينا وخطيبته يتعريان أمام الكاميرا في “احتفالية” شاهدها 5 ملايين متابع on April 24, 2017

في احتفالية غريبة – وربما نادرة من نوعها -، أقدم نجم المصارعة العالمي جون سينا وخطيبته نيكي بيلا على التجرد من ملابسهما تماماً والرقص عاريين أمام الكاميرات!

حفلة التعري التي شاهدها قرابة 5 ملايين شخصاً، جاءت بمناسبة وصول عدد مشتركي قناة بيلا التي تحترف المصارعة والتمثيل، على YouTube إلى نصف مليون مشترك، ما دفعها لشكرهم بهذه الطريقة.

يذكر أن قناة Bella Twins توثق لحياة نيكي وتوأمها بري، وتحوي فيديوهات تغطي الأنشطة اليومية لهما بعيداً عن حلبة WWE وكاميرات تلفزيون الواقع، بل تروي حكايات “توأم بيلا من وجهة نظر شخصية” حسب وصف القناة.

وكان جون سينا تقدّم لخطوبة نيكي بيلا، في النسخة الـ 33 من مهرجان “ريسلمانيا” للمصارعة الحرة، في أبريل/نيسان 2017، بعد علاقة طويلة بينهما.

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