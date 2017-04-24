بلديات الغرب الأعلى نظمت ميني ماراثون الربيع نركض سوا لوحدة الجبل on April 24, 2017

نظم إتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار بالتعاون مع بلدية عاليه نشاطا رياضيا في “ميني ماراثون الربيع” تحت عنوان: “نركض سوا لوحدة الجبل” تزامنا مع ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية في الثالث عشر من نيسان بمشاركة عدد من طلاب المدارس والجمعيات والمؤسسات التربوية والإجتماعية والإقتصادية والأهالي من كل المناطق وبلدات الإتحاد.

إنطلق المشاركون منذ الصباح الباكر من مدينة عاليه السياحية مرورا ببلدات سوق الغرب وكيفون وصولا الى بلدة بيصور حيث نقطة الإنتهاء.

وقسمت مراكز الإنطلاق الماراثون الى ثلاث أقسام بحسب المسافات على الشكل التالي:

الإنطلاق من من منطقة راس الجبل عاليه لمسافة عشرة كيلومترات فيما حددت منطقة السمبوزيوم عاليه كنقطة الإنطلاق لمسافة خمسة كيلومترات، ونقطة الإنطلاق الثالثة كانت من حرم جامعة البلمند سوق الغرب مسافة كيلومتر الواحد ونقطة الإنطلاق من الرابطة الثقافية الرياضية بيصور وصولا الى نفطة الانتهاء في ملعب بيصور البلدي حيث الحفل كان بانتظار المشاركين والفائزين.

سعد



وألقى رئيس الإتحاد ورئيس بلدية رمحالا ميشال سعد كلمة قال فيها: “لن أتحدث مطولا عن الأسباب التي دفعتنا الى اقامة مثل هذا النشاط، فالمشهد كفيل بالتحدث عن نفسه، وهو احتضان هذه المنطقة برمتها على نشاطات الفرح والتضامن في شتى المجالات وعلى اختلاف انتماءاتنا ومعتقداتنا، وهو المشهد الذي يشكل انعكاسا للصورة الحقيقية للجبل الواحد الموحد”.

وأضاف: “نشكر بلدة بيصور المضيفة بشخص رئيسها نديم ملاعب (أبو أرز) والمجلس البلدي المتعاون وكل رؤوساء بلديات الاتحاد والعاملين في الاتحاد وكل من ساهم في انجاح هذا النشاط، ونعدكم ونعد أهل الجبل عموما بأن هذا النشاط سيصبح تقليدا سنويا الى جانب النشاطات الذي سينضمها الاتحاد على مدار الأشهر والسنوات الآتية”.

ومن ثم افتتح طلاب “مؤسسة شملان الإجتماعية” الحفل برقصة فلكلورية لتوزع الكؤوس والميداليات على الفائزين في المراتب الثلاث ليستكمل الحفل بعدها بجولة موسيقية تخللها فطور ومعجنات على “الصاج” تقدمة جمعية سيدات بيصور.

وهدف “ماراثون الربيع” إلى إظهار الوجه الحضاري لمنطقة الجبل كمثال حي للعيش الواحد ويعرف المشاركين ببعض البلدات والقرى التي ارتبط اسمها بالحرب وبيبين الوجه الحقيقي والجميل لهذه القرى بحسب منظمي النشاط والاتحاد.

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