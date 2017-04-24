العثور على التشيكي رايتورال مشنوقاً بمنزله في تركيا on April 24, 2017

عُثر على لاعب كرة القدم التشيكي الدولي، فرانتيشك رايتورال (31 عاماً) “مشنوقاً” في منزله، بمدينة غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا، بحسب مصادر صحافية اليوم الإثنين.

وغاب الظهير عن التدريب الصباحي، ولم يرد على اتصالات هاتفية من جانب عدد من زملائه في فريق غازي عنتاب سبور، ما دفع أعضاء من النادي إلى التوجه لمنزله، وأبلغوا الشرطة حين وجدوا البيت مغلقاً والأنوار مضاءة.

وعثرت قوات الأمن على اللاعب مشنوقاً، حسبما أعلن رئيس النادي إبراهيم كيزيل في تصريحات صحافية.

وفتحت الشرطة تحقيقاً حول الواقعة، إلا أن الدلائل الأولية تشير إلى الانتحار.

وتشير الصحافة التركية إلى أن رايتورال خضع مؤخراً في بلاده لعلاج من “إرهاق مزمن”.

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