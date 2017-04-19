نتائج بطولة فروسية نادي ضبية on April 19, 2017

أحرز الفارس عصام حداد على “باكس باني” من نادي ضبية كاونتري كلوب بطولة مسابقة قفز الحواجز للفئة B البالغ ارتفاع حواجزها 140 سنتمترا، التي نظمها نادي ضبية على مرمحه برعاية الاتحاد اللبناني للفروسية وبمشاركة 108 فوارس وفارسات من مختلف النوادي الاتحادية.

وحضر المسابقة جمهور كبير تقدمه رئيس الاتحاد اللبناني للفروسية اللواء سهيل خوري ونائبه رئيس نادي ضبية جورج عبود وأعضاء الاتحاد.

وفي الفئة C البالغ ارتفاع حواجزها 130 سنتمترا وبمشاركة 16 فارسا وفارسة حل طوني عساف على “هارموني” من نادي ضبية أولا متقدما على ميريام حشمة على “سو وات” من كاونتري فارم وجو عبود على “اكسكليبر” من نادي ضبية.

وفي الفئة D البالغ ارتفاع حواجزها 120 سنتمترا وبمشاركة 27 فارسا وفارسة حل جو عبود على “اكسكليبر” من نادي ضبية أولا متقدما على عصام حداد على “فابيولا” من ضبية وحلمي نجم الدّين على “دي مارا” من نادي المشرف.

وفي الفئة E البالغ ارتفاع حواجزها 105 سنتمترات وبمشاركة 33 فارسا وفارسة، حل ليث علي على “فويبي” من نادي ضبية أولا، تلاه فريد شيبان على “بيلا” من ضبية ومجد الدنا على “انيكا” من المشرف.

وفي الفئة N البالغ ارتفاع حواجزها 85 سنتمترا وبمشاركة 32 فارسا وفارسة حلت يسما صادق على “كافالينا” من النادي اللبناني للفروسية أولى، تلاها محمد كشلي على “ميني دي سي سي” من ضبية وفريد شيبان على “بيلا” من ضبية.

نصب المسلك: الألماني الدولي فولكر شميت. وترأس لجنة التحكيم ميريام مايتلا وعاونها نديم شعيب والميقاتي مارون مهنا وتولى مرمح التحمية سمير شدياق.

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