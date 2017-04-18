ماراثون صيدا 2017 منركض للتنمية والسلام الأحد on April 18, 2017

عقدت جمعية ماراثون صيدا الدولي مؤتمرا صحافيا في قاعة بلدية صيدا، خصص للاعلان عن تفاصيل ماراثون صيدا الدولي وفعالياته، والذي تنظمه الجمعية بدعم من “بنك عوده” تحت شعار “منركض للتنمية والسلام” الأحد المقبل 23 نيسان، وينطلق من مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري – صيدا.

وحضر المؤتمر آمر مفرزة سير صيدا المقدم محمد الحلبي، آمر مفرزة طوارئ صيدا النقيب هاني القادري، عدد من أعضاء المجلس البلدي لصيدا، المدير العام لماراثون صيدا 2017 مروان عرابي وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية ماراثون صيدا الدولي وممثلون لوسائل الإعلام.

حمود

بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب من عضو جمعية ماراثون صيدا الدولي نبيل بواب، قال رئيس الجمعية الدكتور ناصر حمود: “نجتمع واياكم اليوم ونحن على مسافة ايام من الحدث الرياضي المهم “سباق الماراثون” الذي ستشهده عاصمة الجنوب صيدا الأحد 23 نيسان، داعين الجميع الى النزول في هذا النهار كي نركض معا من اجل التنمية والسلام وكي نقدم مدينتنا الحبيبة صيدا انموذجا في التلاقي والتواصل بين كل أبناء الوطن”.

واضاف: “يوم الأحد اكثر من 15 ألف مشارك سينطلقون من صيدا واليها لنعكس واياهم إرادة قوية بالحياة وأملا بمستقبل أفضل. شعارنا المحبة ورسالتنا التنمية والسلام”.

وتابع: “إنني اذ انتهز هذه المناسبة لاتقدم بالشكر من أبناء مدينتنا صيدا ولاعتذر منهم لتعطل اشغالهم في هذا اليوم ولأقول لهم ان الماراثون فرصتنا لإعادة الحيوية وضخ الأمل من جديد الى مدينتنا الحبيبة ولا سيما بعد الأحداث الامنية المؤسفة التي شهدناها أخيرا ولنؤكد امام الجميع ان صيدا مدينة للحياة.

كما انني اتوجه بخالص الشكر لكل الرعاة والداعمين والشركاء في هذا الحدث.

فلولا هذا الدعم وهذه الشراكة لما كانت ولادة جمعية ماراثون صيدا الدولي على أمل ان نتوج معا نجاحها الأكبر يوم الأحد المقبل”.

وحيا نواب المدينة ومحافظ الجنوب وكل الأجهزة والقوى الامنية ل”مواكبتهم الماراثون وتوفير الحماية له”.

وختم: “يبقى الشكر الأكبر للسلطة الرابعة ممثلة بكل وسائل الاعلام والتي لولاها لن تتظهر صورة سباق الماراثون واهداف جمعيتنا، فأنتم الشريك الأساسي في اي نجاح فلكم كل الشكر والتحية لمواكبة انطلاقة جمعيتنا.

موعدنا يوم الأحد 23 نسيان في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية “لنركض سوا من اجل التنمية والسلام”.

السعودي

وقال رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي: “ان يوم الأحد سيكون يوما حافلا ومشمسا تحت سيطرة البلدية وضمانتها”، آملا ان “نستمتع جميعا بهذا النهار”.

عبد الصمد

ولفت آمر سرية درك صيدا العقيد الركن عصام عبد الصمد الى ان “الهم الأساسي هو إنجاح الماراثون في صيدا وانه شرف لكل عسكري ان يشارك في مهمة كهذه”، متوجها ب”الاعتذار لكل الاشخاص الذين قد تتعطل اشغالهم في هذا النهار”، لافتا الى ان “الهم هو حماية مسالك العدائين وضمان سلامتهم”، آملا ان “يكون العمل منظما ولا يكون هناك اي خلل أمني”.

بعد ذلك، أعلن عن جائزة “أفضل صورة” في سباق ماراثون صيدا الدولي، وكانت مداخلات لعدد من الحاضرين.

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