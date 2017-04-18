الكشاف المسلم نظم الماراتون الكشفي السنوي الأول في المنارة البقاع on April 18, 2017

نظم فوج المنارة – البقاع الغربي في جمعية “الكشاف المسلم”، الماراتون الكشفي السنوي الأول على المستوى المحلي تحت شعار “أركض معنا”، و أخذ إشارة الإنطلاق 178 مشاركا، 102 من الفتيان والشباب و 76 من الفتيات، وهذا هو الماراتون الأول الذي ينظمه فوج المنارة في جمعية الكشاف المسلم على الصعيد المحلي، برعاية نادي ماتريكس الرياضي وجونيور كار لتأجير السيارات.

وقبل الإنطلاق ألقت منى البعلبكي كلمة رحبت فيها ب”الحضور والمشاركين، وتطرقت إلى أهداف الماراتون وأهميته على الصعيدين التنموي والكشفي، وتأثير الرياضة بشكل عام على الحياة الإجتماعية والجسدية والذهنية للأجيال الصاعدة”، منوهة بأن “سباق الجري سنة نبوية مارسها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم”، مضيفة “هذا الماراتون كان التجربة الاولى ولن تكون الأخيرة بل سيشكل افتتاح موسم نشاطاتنا الكشفية الصيفية”.

وأعطى اشارة الإنطلاق كل من القائدين الكشفيين براء أبو نوح وعمر القادري، والقائد خولة السيد للأشبال والزهرات، وغطى جهاز الطوارىء والإغاثة في البقاع الماراتون.

وجاءت النتائج النهائية كالآتي:

الفئة الأولى ذكور:

المركز الأول محمد مازن الورداني، المركز الثاني عمار عبد الفتاح، المركز الثالث محمد عدنان الورداني.

أما عن الفئة الأولى إناث، فحلت بيان أبوطه أولى، وسيرين قاسم ثانية، وعائشة السيد ثالثة.

وفي الفئة الثانية ذكور، فاز حمزة حمود بالمركز الأول، وحل بهاء أبوياسين ثانيا، ويوسف حكمت الخطيب ثاثا.

أما عن الفئة الثانية إناث، ففازت سنا أبوياسين بالمرتبة الأولى، تبعتها أروى أبو علي بالمركز الثاني، ومريم البعلبكي ثالثة.

وفي الفئة الثالثة ذكور، أحرز عبد الرحمن عبد الحليم المركز الأول، تبعه أحمد أبو ياسين ثانيا، وهادي عبد الرزاق ثالثا.

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