لاعب أمريكي سابق يقتل ابنته on April 15, 2017

ذكرت تقارير إعلامية أن نجم كرة القدم الأمريكية السابق، تود هيب، قتل ابنته (3 سنوات) بطريق الخطأ، عندما صدمها بشاحنته أمام مدخل منزله في ولاية أريزونا.

وقالت قناة “إيه.بي.سي” إن “عمال الإنقاذ نقلوا الطفلة التي أصيبت الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي في ميسا بأريزونا إلى المستشفى حيث توفيت”.

وأضافت أنه لم يتم اعتقال هيب، إذ لا تحيط أي شكوك بالواقعة.

وكان هيب لعب 12 موسماً مع فريقي بالتيمور ريفنز وأريزونا كاردينالز، واشتهر مع ريفنز، الذي لعب له لمدة 10 أعوام، وهو صاحب أعلى نسبة تسجيل نقاط على الإطلاق في الفريق.

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