خروج قطار عن مساره شمالي الهند
on April 15, 2017
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أصيب ثمانية أشخاص جراء خروج قطار ركاب عن مساره، اليوم، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.
وذكرت مصادر محلية في الولاية ، أن ثماني عربات من قطار سريع خرجت عن القضبان بالقرب من محطة “رامبور”، ما تسبب في اصابة ثمانية ركاب من بينهم اثنان وصفت حالتهم بالخطيرة .. مؤكدة عدم تسجيل وفيات في الحادث.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن فرق الانقاذ والطواقم الطبية وصلت بسرعة إلى مكان الحادث وقدمت الاسعافات اللازمة للمصابين.
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