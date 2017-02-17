مباشر مباراة يوفنتوس و باليرمو اليوم الجمعة 17-2-2017 الدوري الإيطالي on February 17, 2017

مشاهدة مباراة يوفنتوس وباليرمو اليوم 17-2-2017 في الدوري الإيطالي

مباشر مباراة يوفنتوس و باليرمو اليوم الجمعة 17-2-2017 الدوري الإيطالي , حيث يستضيف ملعب يوفنتوس آرينا في مدينة تورينو الإيطالية مباراة تجمع يوفنتوس متصدر الكالتشيو مع باليرمو في دوري الأبطال نهاية الأسبوع حيث يسعي يوفنتوس لتحقيق الفوز قبل السفر للبرتغال مباراة كبيرة منتظرة وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من منافسات الكالتشيو الدوري الإيطالي 2017.Watch Juventus vs Palermo Live stream.

مباراة يوفنتوس و باليرمو اليوم الجمعة 17-2-2017 الدوري الإيطالي, مباشر مباراة يوفنتوس و باليرمو اليوم الجمعة 17-2-2017 الدوري الإيطالي, مباشر مباراة يوفنتوس و باليرمو اليوم الجمعة 17-2-2017 الدوري الإيطالي, مباشر مباراة يوفنتوس و باليرمو اليوم الجمعة 17-2-2017 الدوري الإيطالي.

تقام المباراة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة , Juventus Palermo المباراة تقودها صافرة الحكم ماركو دي بيلو , حيث يفتتح فريق يوفنتوس مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة دوري الدرجة الأولى الإيطالي والتي يستضيف خلالها نظيره باليرمو على ملعبه يوفنتوس أرينا، في لقاء الإياب بالدور الثاني، بعد أن إلتقيا في الدور الأول وتحديداً ضمن مباريات الجولة السادسة على ملعب رينزو باربيرا معقل ضيوف اليوم.

التعليقات