مباشر مباراة غرناطة و ريال بيتيس بث مباشر الجمعة 17-2-2017 الدوري الاسباني ,اليوم مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الأسباني الدرجة الأولى موسم 2016-2017بمباراة غرناطة أمام ريال بيتيس .
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