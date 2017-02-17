أوجسبورج Vs باير ليفركوزن, مباشر مباراة أوجسبورج و باير ليفركوزن بث مباشر الجمعة 17-2-2017 الدوري الالماني, أوجسبورج Vs باير ليفركوزن
البطولة: الدوري الالماني المعلق: محمد بركات القنوات الناقلة : بي ان سبورت 10:30 مساءً بتوقيت السعودية , 9:30 مساءً بتوقيت مصر , 8:30 مساءً بتوقيت الجزائر.
عرض”النبأ” بثاً مباشراً لمباراة فريقي “أوجسبورج وباير ليفركوزن” التي تقام مساء اليوم الجمعة علي ملعب “إمبولس آرينا”.FC Augsburg vs Bayer Leverkusen.
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