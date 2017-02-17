مباشر مباراة الاهلي و النصر بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري جميل on February 17, 2017

مشاهدة مباراة الاهلي والنصر بث مباشر اليوم Alahli Vs Al Nassr رابط مباراة النصر والاهلي مباشر الان في قمة دوري جميل.

مباراة الأهلى والنصر الجمعه 20 جمادى الاول شباط 1 ، قمة مباريات الجولة 19 فى دورى جميل السعودى الذى يشهد اليوم العديد من المباريات أهمها مباراة العالمى مع أهلى جدة على الجوهرة المشعة، Alahli Al Nassr شهدت فوز متصدر الترتيب فريق الهلال على الخليج برباعية دون رد ليحافظ على صدارته لجدول ترتيب دورى جميل، مباراة النصر والأهلى اليوم تقام على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى حضور جماهيرى كبير مؤازر لكلا الفريقين الساعين الى تحقيق الفوز وإقتناص نقاط المباراة الثلاث، توقيت مباراة الأهلى والنصر اليوم الجمعة فى تمام الثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.



التعليقات

مباشر الاهلي والنصر بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري جميل, مباشر مباراة الاهلي والنصر بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري جميل,مباشر مباراة الاهلي والنصر بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري جميل.مباشر مباراة الاهلي والنصر بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري جميل، مباراة من العيار الثقيل فى دورى جميل بين الأهلى والنصر حيث يسعى كلا الفريقين الى تحقيق الفوز وإقتناص نقاط المباراة، الأهلى يسعى الى الفوز من أجل تقليص الفارق مع الهلال الذى وسع الفارق مع أهلى جدة الى سبعة نقاط بعد فوزه بالأمس على فريق الخليج ليرفع رصيده الى 47 نقطة، بينما يمتلك الاهلى حاليا 40 نقطة جمعها من تحقيق الفوز فى ثلاثة عشرة مباراة والتعادل فى مباراة وحيدة وخسارة أربعة مباريات آخرها فى الجولة الماضية أمام القادسية بهدف مقابل أربعة.