مباشر مباراة دبا الفجيرة و النصر الجمعة 17/2/2017 دوري الخليج العربى الاماراتي on February 17, 2017





مباراه دبا الفجيرة و النصر بث مباشر 17-2-2017, موعد مباراه دبا الفجيره والنصر اليوم الجمعه 17/2/2017 فى دورى الخليج العربى الاماراتى.

مباشر مباراة دبا الفجيره و النصر الجمعة 17/2/2017 دوري الخليج العربى الاماراتي, على ملعب اتحاد كلباء، دبا الفجيرة الثاني عشر 12 نقطة، وضيفه النصر السابع 25 نقطة، في اختتام لقاءات الجولة 19 من منافسات دوري الخليج العربي، وكان أحرز دبا فوزاً مثيراً على العين في عقر داره بهدفين مقابل ، استعاد العميد نغمة الانتصار على العنابي بثلاثة غايات نظيفة, مباشر مباراة دبا الفجيره و النصر الجمعة 17/2/2017 دوري الخليج العربى الاماراتي.

مباشر مباراة دبا الفجيره و النصر الجمعة 17/2/2017 دوري الخليج العربى الاماراتي, مباشر مباراة دبا الفجيره و النصر الجمعة 17/2/2017 دوري الخليج العربى الاماراتي, مباشر مباراة دبا الفجيره و النصر الجمعة 17/2/2017 دوري الخليج العربى الاماراتي, مباشر مباراة دبا الفجيره و النصر الجمعة 17/2/2017 دوري الخليج العربى الاماراتي, مباشر مباراة دبا الفجيره و النصر الجمعة 17/2/2017 دوري الخليج العربى الاماراتي

التعليقات