مباشر مباراة دبا الفجيرة و النصر الجمعة 17/2/2017 دوري الخليج العربى الاماراتي

مباشر مباراة دبا الفجيره و النصر الجمعة 17/2/2017 دوري الخليج العربى الاماراتي, على ملعب اتحاد كلباء، دبا الفجيرة الثاني عشر 12 نقطة، وضيفه النصر السابع 25 نقطة، في اختتام لقاءات الجولة 19 من منافسات دوري الخليج العربي، وكان أحرز دبا فوزاً مثيراً على العين في عقر داره بهدفين مقابل ، استعاد العميد نغمة الانتصار على العنابي بثلاثة غايات نظيفة, مباشر مباراة دبا الفجيره و النصر الجمعة 17/2/2017 دوري الخليج العربى الاماراتي.
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