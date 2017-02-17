مباشر مباراة الوكرة و الشحانية بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري نجوم قطر on February 17, 2017

النزاع على النقاط الثلاث سوف يكون شعار فريقي الوكرة والشحانية في مواجهاتهما بالأسبوع الحادي والعشرين لدوري نجوم دولة قطر, مباشر مباراة الوكرة و الشحانية بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري نجوم قطر, مباشر مباراة الوكرة و الشحانية بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري نجوم قطر.

مباشر مباراة الوكرة و الشحانية بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري نجوم قطر, يواجه فريق الوكرة نظيره فريق الشحانية ضمن الجولة 15 من منافسات دوري نجوم قطر لكرة القدم في اللقاء, مباشر مباراة الوكرة و الشحانية بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري نجوم قطر, مباشر مباراة الوكرة و الشحانية بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري نجوم قطر, مباشر مباراة الوكرة و الشحانية بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري نجوم قطر.

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