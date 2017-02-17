مباشر مباراة الوحدة و الإتفاق بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري جميل السعودي on February 17, 2017

مباشر مباراة الوحدة و الإتفاق بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري جميل السعودي,

مباراة الوحدة الاتفاق يلتقيان علي ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، الوحدة يحتل الترتيب النهائي في سلم المركز بمخزون 13 نقطة ليس في مواجهته خيار إلا المكسب لاغير للمحافظة على آماله لائحة لتفادي شبح الانخافض الذي أصبح يحاصره، في حين أي حصيلة أخرى ستعقد من وضعه كثيرا وربما تلقي به في المجهول، مباشر مباراة الوحدة و الإتفاق بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري جميل السعودي.



التعليقات

الاتفاق يدخل الماتش في الترتيب السابع بمخزون 22 نقطة ويأمل في تخطى أزمة الحصائل التي عصفت به في الجولات الثماني النهائية، والعودة لدائرة المكاسب لتأمين موقعه في النطاق الدافئة، أما خلاف هذا فإنه سيعاني كثيرا وقد تجري الإطاحة بالمدرب الذي ساءت معه حصائل الفريق رغم تكامل صفوفه. وبالعودة لواقع الفريقين، فإن الماتش سوف تكون في غرض الصعوبة عليهما خصوصا وأن الانتصار هو الطلب المشترك بينهما، وبذلك فإن الحصيلة ستبقى مفتوحة لكافة الاحتمالات تبدا المباارة فى تمام السابعة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة والساعه الثامنه و25 دقيقه بتوقيت السعودية.مباشر مباراة الوحدة و الإتفاق بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري جميل السعودي, مباشر مباراة الوحدة و الإتفاق بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري جميل السعودي, مباشر مباراة الوحدة و الإتفاق بث مباشر الجمعة 17-2-2017 دوري جميل السعودي.