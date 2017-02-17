مباشر مباراة الفيصلي و الرائد الجمعة 17 فبراير 2017 دوري جميل on February 17, 2017



مباشر مباراة الفيصلي و الرائد الجمعة 17 فبراير 2017 دوري جميل سيكون استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية على موعد مع مباراة مهمة في إطار دوري جميل السعودي.

مباراة الفيصلي والرائد اليوم الجمعة 17 فبراير 2017 بدوري جميل , مباراة الفيصلي والرائد اليوم الجمعة شباط 17 فبراير 2017، هذه المباراة ضمن مباريات الجولة 19 من بطولة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين بالمملكة العربية السعودية، تقام المباراة علي أرض فريق الفيصلي في لقاء الإياب علي استاد مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية بالمجمعة، في تمام الساعة 6:35 بتوقيت مكة المكرمة.مباراة الفيصلي والرائد الجولة 19 ضمن دوري جميل 2016 – 2017.

مباشر مباراة الفيصلي و الرائد الجمعة 17 فبراير 2017 دوري جميل ,مباشر مباراة الفيصلي و الرائد الجمعة 17 فبراير 2017 دوري جميل ,

مباشر مباراة الفيصلي و الرائد الجمعة 17 فبراير 2017 دوري جميل , مباشر مباراة الفيصلي والرائد الجمعة 17 فبراير 2017 دوري جميل , مباشر مباراة الفيصلي و الرائد الجمعة 17 فبراير 2017 دوري جميل , مباشر مباراة الفيصلي الرائد الجمعة 17 فبراير 2017 دوري جميل.

التعليقات