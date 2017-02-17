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مباشر مباراة الغرافة و الخور اليوم الجمعة 17/2/2017 دوري نجوم قطر

on February 17, 2017

الغرافة و الخور

تنتظر مساء اليوم الجمعة الجماهير مباراة هامة، حيث يخوض منتخب الخور نظيره الغرافة ضمن منافسات دوري نجوم قطر لكرة القدم, موعد مباراة الغرافة والخور اليوم الجمعة17/2/2017- فى الاسبوع.

مباشر مباراة الغرافة و الخور اليوم الجمعة 17/2/2017 دوري نجوم قطر, تقام اليوم 3 مباريات في ختام الجولة 21 لدوري نجوم قطر، حيث يستضيف الغرافة الخور، ويلعب الأهلي مع السيلية ويلتقي الشحانية مع الوكرة. الغرافة والخور.
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