مباشر مباراة الغرافة و الخور اليوم الجمعة 17/2/2017 دوري نجوم قطر

تنتظر مساء اليوم الجمعة الجماهير مباراة هامة، حيث يخوض منتخب الخور نظيره الغرافة ضمن منافسات دوري نجوم قطر لكرة القدم, موعد مباراة الغرافة والخور اليوم الجمعة17/2/2017- فى الاسبوع.
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