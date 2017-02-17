مباشر مباراة الزمالك و الأوليمبي اليوم الجمعة 17 / 2 / 2017 كأس مصر on February 17, 2017

تقام مباراة الزمالك والأوليمبى السكندرى، فى الثامنة من مساء الجمعة، على استاد بتروسبورت، فى ضربة البداية للفريق الأبيض بمشوار الدفاع عن لقبه فى كأس مصر الذى توج به فى آخر 4 نسخ للمسابقة ومنهما مرتين على حساب الأهلى فى آخر نسختين. كأس مصرموعد مباراة الزمالك والأوليمبى اليوم 17 / 2 / 2017 والقنوات الناقلة.

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